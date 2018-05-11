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Dupla queria moto

Vídeo mostra policial atirando em assaltantes em Vitória; um morreu

O soldado, que estava em uma Kawasaki Ninja, havia acabado de chegar na Rua 23 de Maio para deixar a namorada em um edifício quando foi abordado pela dupla, que queria a moto

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 14:38
Soldado reagiu a uma tentativa de assalto e atirou nos criminosos Crédito: Reprodução
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um soldado da Polícia Militar reage a uma tentativa de assalto no Parque Moscoso, em Vitória, e atira no dois criminosos (veja abaixo). Um dos bandidos morreu e outro ficou ferido. A ocorrência foi registrada no final da noite desta quinta-feira (10).
O soldado, que estava em uma moto Kawasaki Ninja, havia acabado de chegar na Rua 23 de Maio para deixar a namorada em um edifício quando viu dois jovens - identificados posteriormente como Pablo Pereira Gomes, 18 anos e Lucas Matos de Oliveira, 22 anos - vindo em sua direção com a arma em punho.
Os bandidos mandaram que o PM deitasse no chão, momento em que o soldado deixou a moto cair. Em seguida, após deixar no chão, o policial foi agredido com uma coronhada na cabeça.
Dupla queria a moto do PM Crédito: Mayra Bandeira
ORDEM DE PRISÃO
Quando os acusados tentavam levantar a motocicleta, o PM se levantou do chão, sacou a arma e deu voz de prisão para a dupla. Pablo e Lucas não obedeceram a ordem do soldado e se viraram para o militar com a arma em punho e, o segundo, com a mão na cintura.
Pablo foi baleado e morreu no local Crédito: Internauta | Gazeta Online
Com a reação da dupla, o PM fez três disparos na direção dos bandidos. Pablo foi atingido com um tiro na região da virilha e morreu no local. Ao lado dele, policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram uma réplica de arma. Lucas levou dois tiros na região da barriga e fugiu em direção ao bairro Santa Clara.
Mais tarde Lucas deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, na Vila Rubim, e após a cirurgia encontra-se sob escolta policial.

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