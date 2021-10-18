Vídeo mostra momento em que granada caseira é detonada em Vila Velha

Your browser does not support the video tag.

Segundo o soldado Thiago, técnico explosivista da PM que participou da ação, foi realizado um cálculo aproximado que identificou 200 gramas de explosivo — que costuma ser pólvora.

"Um artefato desse pode arrancar um braço ou uma perna, mas geralmente não vai explodir tão perto de uma pessoa. O risco maior é porque bandidos costumam colocar prego e parafuso dentro, aí quando explode, esse material se torna um projétil e atinge pessoas de maneira aleatória", explicou.

Imagens de raio-x mostram interior da granada, com pregos e outros objetos cortantes; ocorrência foi no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira / Esquadrão Antibombas da PM

Ainda de acordo com o soldado, os criminosos costumam fazer esse tipo de granada caseira para atacar os grupos rivais na briga pelo tráfico de drogas. O explosivo estava no terreno de uma casa e foi detonado na própria residência, onde as equipes constataram ser um local adequado.

Soldado Thiago, técnico explosivista do Esquadrão Antibombas da PM Crédito: Fernando Madeira

"A vida humana está sempre em primeiro lugar. Percebemos que, de forma gradativa, criminosos estão fazendo mais a utilização desse material. Há cinco anos, tínhamos cerca de cinco ocorrências no ano. No ano passado, foram mais de 50. Neste ano, já passou de 15 ocorrências", concluiu o soldado da PM.

Granada caseira foi detonada pelo Esquadrão Antibombas da PM dentro de residência no bairro Ilha das Flores Crédito: Fernando Madeira

COMO A GRANADA FOI ENCONTRADA

A Guarda Municipal informou que, após a morte de um homem com ligação com o tráfico de drogas da região, conhecido como "Cotinha", vários vídeos foram divulgados em redes sociais para ostentação de poder, mostrando submetralhadoras caseiras. Segundo a corporação, um dos homens que aparece nas imagens foi identificado como irmão do "Cotinha".