Vídeo mostra momento em que granada caseira é detonada em Vila Velha

Um vídeo do Esquadrão Antibombas, enviado à reportagem de A Gazeta, mostra o momento em que a granada de fabricação caseira encontrada nesta segunda-feira (18) durante patrulhamento da Guarda Municipal no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, foi detonada pela equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar.
Segundo o soldado Thiago, técnico explosivista da PM que participou da ação, foi realizado um cálculo aproximado que identificou 200 gramas de explosivo — que costuma ser pólvora.
"Um artefato desse pode arrancar um braço ou uma perna, mas geralmente não vai explodir tão perto de uma pessoa. O risco maior é porque bandidos costumam colocar prego e parafuso dentro, aí quando explode, esse material se torna um projétil e atinge pessoas de maneira aleatória", explicou.
Ainda de acordo com o soldado, os criminosos costumam fazer esse tipo de granada caseira para atacar os grupos rivais na briga pelo tráfico de drogas. O explosivo estava no terreno de uma casa e foi detonado na própria residência, onde as equipes constataram ser um local adequado.
"A vida humana está sempre em primeiro lugar. Percebemos que, de forma gradativa, criminosos estão fazendo mais a utilização desse material. Há cinco anos, tínhamos cerca de cinco ocorrências no ano. No ano passado, foram mais de 50. Neste ano, já passou de 15 ocorrências", concluiu o soldado da PM.
COMO A GRANADA FOI ENCONTRADA
A Guarda Municipal informou que, após a morte de um homem com ligação com o tráfico de drogas da região, conhecido como "Cotinha", vários vídeos foram divulgados em redes sociais para ostentação de poder, mostrando submetralhadoras caseiras. Segundo a corporação, um dos homens que aparece nas imagens foi identificado como irmão do "Cotinha".
Equipes da Guarda Municipal foram enviadas para o bairro e, quando chegaram ao local, o suspeito conseguiu fugir. Na residêncoa onde ele estava, foram localizadas duas submetralhadoras, 44 munições .380 e uma calibre 12, um soco-inglês e uma granada de mão. Por conta do artefato com potencial explosivo, a corporação acionou o Esquadrão Antibombas da PM.