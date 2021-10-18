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Ilha das Flores

Vídeo mostra momento em que granada caseira é detonada em Vila Velha

Segundo técnico explosivista da PM, foi realizado um cálculo aproximado que identificou 200 gramas de explosivo. Raio-x mostra pregos e objetos cortantes no interior do material

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:05

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

18 out 2021 às 17:05
Um vídeo do Esquadrão Antibombas, enviado à reportagem de A Gazeta, mostra o momento em que a granada de fabricação caseira encontrada nesta segunda-feira (18) durante patrulhamento da Guarda Municipal no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, foi detonada pela equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar
Segundo o soldado Thiago, técnico explosivista da PM que participou da ação, foi realizado um cálculo aproximado que identificou 200 gramas de explosivo — que costuma ser pólvora.
"Um artefato desse pode arrancar um braço ou uma perna, mas geralmente não vai explodir tão perto de uma pessoa. O risco maior é porque bandidos costumam colocar prego e parafuso dentro, aí quando explode, esse material se torna um projétil e atinge pessoas de maneira aleatória", explicou.
Imagens de raio-x mostram interior da granada, com pregos e outros objetos cortantes; ocorrência foi no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha
Imagens de raio-x mostram interior da granada, com pregos e outros objetos cortantes; ocorrência foi no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira / Esquadrão Antibombas da PM
Ainda de acordo com o soldado, os criminosos costumam fazer esse tipo de granada caseira para atacar os grupos rivais na briga pelo tráfico de drogas. O explosivo estava no terreno de uma casa e foi detonado na própria residência, onde as equipes constataram ser um local adequado.
Soldado Thiago, técnico explosivista do Esquadrão Antibombas da PM
Soldado Thiago, técnico explosivista do Esquadrão Antibombas da PM Crédito: Fernando Madeira
"A vida humana está sempre em primeiro lugar. Percebemos que, de forma gradativa, criminosos estão fazendo mais a utilização desse material. Há cinco anos, tínhamos cerca de cinco ocorrências no ano. No ano passado, foram mais de 50. Neste ano, já passou de 15 ocorrências", concluiu o soldado da PM.
Granada caseira foi detonada pelo Esquadrão Antibombas da PM dentro de residência no bairro Ilha das Flores
Granada caseira foi detonada pelo Esquadrão Antibombas da PM dentro de residência no bairro Ilha das Flores Crédito: Fernando Madeira

COMO A GRANADA FOI ENCONTRADA

A Guarda Municipal informou que, após a morte de um homem com ligação com o tráfico de drogas da região, conhecido como "Cotinha", vários vídeos foram divulgados em redes sociais para ostentação de poder, mostrando submetralhadoras caseiras. Segundo a corporação, um dos homens que aparece nas imagens foi identificado como irmão do "Cotinha".
Equipes da Guarda Municipal foram enviadas para o bairro e, quando chegaram ao local, o suspeito conseguiu fugir. Na residêncoa onde ele estava, foram localizadas duas submetralhadoras, 44 munições .380 e uma calibre 12, um soco-inglês e uma granada de mão. Por conta do artefato com potencial explosivo, a corporação acionou o Esquadrão Antibombas da PM.

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