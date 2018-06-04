Vídeo mostra confusão após tiros em unidade de saúde de Vila Velha

Tiros disparados por um criminoso causaram pânico nos pacientes que aguardavam por atendimento na Unidade Básica de Saúde Iracy Nascimento Silva, no bairro Jaburuna , em Vila Velha , na manhã desta segunda-feira (4). Um jovem de 19 anos, identificado como Deivid Martins de Souza, chegou à unidade de saúde, por volta de 9h, portando uma arma de fogo calibre 38 para um acerto de contas com um desafeto, que não foi identificado.

Quando chegou ao local, Deivid encontrou o alvo no fundo da unidade, acompanhado da esposa, e efetuou dois disparos. O alvo dos disparos reagiu e os dois entraram em luta corporal. Durante a luta, o alvo conseguiu pegar a arma e disparou contra Deivid, fugindo do lugar.

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As imagens foram cedidas pela TV Gazeta









Testemunhas dizem ter visto o desafeto correndo baleado. Deivid recebeu os primeiros socorros na unidade de saúde e logo após foi encaminhado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. A unidade foi fechada e a informação é de que só vai abrir novamente nesta terça-feira (5).

Testemunhas relataram muito pânico e correria. Cerca de 30 pessoas, incluindo idosos e crianças, aguardavam por atendimento no local.

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