Operação Lista Negra

Vereador morto em Governador Lindenberg: dois suspeitos são presos

Segundo a Polícia Civil, eles são suspeitos de participação no crime, e investigações continuam para verificar outros envolvidos; também são cumpridos mandados de busca e apreensão

O delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, titular da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme), que está à frente do caso, informou que os indivíduos presos eram alvo de mandado de prisão temporária. Eles não teriam participado diretamente da execução da vítima, conforme apontam as investigações. A Polícia Civil não informou a identidade dos presos.>

Atuaram na operação mais de 60 policiais civis. Os mandados de busca e apreensão ocorreram em Serra , Viana e Cariacica, na Grande Vitória, e em Governador Lindenberg e Colatina , no Noroeste. A Polícia Civil informou que continua apurando o caso para verificar a possível participação de mais pessoas no crime.>

“Foram muitos mandados de pessoas que aparentemente se encontram, de alguma forma, envolvidas nesse homicídio. A prática de um homicídio não se resume à realização de disparos. Até que se chegue nessa etapa, há alguém que passa informações privilegiadas, monitora a movimentação da vítima, que apura as intenções da vítima, que levanta o local, pessoas que emprestam motos e armas. Não é impossível que um único homicídio chegue a mais de 10 condenações. Não posso dizer que isso vai acontecer, é muito cedo para afirmar, mas tento explicar porque tantas buscas para a elucidação do homicídio”, comentou. >

Relembre o caso

A operação aconteceu exatamente nove meses após a morte do vereador, que no momento estava em campanha para a reeleição ao cargo nas eleições municipais . No dia 30 de agosto de 2024, dois homens apareceram no local, conhecido como Fazenda Barnabé, em uma moto e o que estava na garupa atirou na direção de Leomar, que estava adesivando carros de apoiadores. Os suspeitos fugiram, na sequência. >

Na época do crime, o governador Renato Casagrande prestou condolências aos familiares e amigos do vereador em suas redes sociais. O chefe do Executivo reforçou ainda os esforços das forças de segurança do Estado para localizar e identificar os autores do crime.>