Vendedora vive terror ao ser mantida em cárcere e ter cabelo cortado no ES

Vendedora de 28 anos estava sendo mantida em cárcere privado desde o último sábado (11) pelo companheiro no bairro Universal; homem disse que a mataria

Por quatro dias, uma vendedora de 28 anos viveu momentos de medo, terror e agressões físicas praticadas pelo companheiro, de 31 anos, no bairro Universal, em Viana . Desde o último sábado (11), ela estava sendo mantida em cárcere privado. Nesta quarta-feira (15), o suspeito saiu com a mulher de casa e ameaçou levá-la a uma região de mata, onde, segundo ele, a mataria, mas acabou preso.

Os agentes conseguiram alcançar e abordar o casal. Com o suspeito, foi encontrada uma faca com uma lâmina de aproximadamente 17 cm.

Mesmo com muito medo, a vendedora relatou que desde sábado estava sem poder ir ao trabalho devido às ameaças do companheiro. Ela também estava sendo agredida com socos e chutes constantemente na frente das duas filhas, de três e sete anos. Na madrugada de domingo (12), Dia das Mães, o homem cortou o cabelo dela com uma tesoura.