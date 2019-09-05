Um dos criminosos mais procurados pela polícia é preso na Serra

Rafael de Paula Mendes, conhecido como "Cueca" , foi preso na tarde desta quinta Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Foragido da Justiça desde outubro do ano passado, Rafael de Paula Mendes, conhecido como "Cueca" — considerado um dos criminosos mais procurados pela polícia — foi preso na tarde desta quinta-feira (5), em uma residência em Serra Sede, na Serra.

De acordo com o subtenente Braga, Rafael estava vivendo em uma casa alugada com a família desde que saiu do presídio em uma “saidinha” do Dia das Crianças e não voltou.

O subtenente informou ainda que, desde que não retornou ao complexo de Xuri, onde cumpria pena por roubo, a equipe de Inteligência da Polícia Civil começou a buscar pistas sobre o acusado.

A Polícia Militar relatou que Rafael seria um dos principais lideres do tráfico de drogas do bairro Cidade Pomar, também na Serra.