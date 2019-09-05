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Estava foragido

Um dos criminosos mais procurados pela polícia é preso na Serra

Rafael estava vivendo em uma casa alugada depois de não voltar de uma "saidinha" do Dia das Crianças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2019 às 18:55

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 18:55

Rafael de Paula Mendes, conhecido como "Cueca" , foi preso na tarde desta quinta Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Foragido da Justiça desde outubro do ano passado, Rafael de Paula Mendes, conhecido como "Cueca" —  considerado um dos criminosos mais procurados pela polícia — foi preso na tarde desta quinta-feira (5), em uma residência em Serra Sede, na Serra.
De acordo com o subtenente Braga, Rafael estava vivendo em uma casa alugada com a família desde que saiu do presídio em uma “saidinha” do Dia das Crianças e não voltou.
> Palmilha de haxixe: bandidos são presos com droga no tênis no ES
O subtenente informou ainda que, desde que não retornou ao complexo de Xuri, onde cumpria pena por roubo, a equipe de Inteligência da Polícia Civil começou a buscar pistas sobre o acusado.
A Polícia Militar relatou que Rafael seria um dos principais lideres do tráfico de drogas do bairro Cidade Pomar, também na Serra.
> Operação Godmother: presa mulher que comandava quadrilha no ES
Ainda segundo a PM, a casa foi cercada por policiais civis e militares, momento em que o foragido resolveu se entregar. Ele foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, e em seguida será levado para o presídio.

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