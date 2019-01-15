Home
>
Polícia
>
Turistas perdem R$ 25 mil após casa alugada ser arrombada em Guarapari

Turistas perdem R$ 25 mil após casa alugada ser arrombada em Guarapari

Grupo de amigos de Colatina alugaram uma casa em Setiba, Guarapari, para curtir o final de semana. Após chegarem de um show perceberam que muitos pertences foram levados