Turista mineiro desaparece no mar de Guarapari

Prefeitura alertou para os cuidados necessários na praia Crédito: TV Gazeta | Reprodução

Um jovem de 18 anos está desaparecido desde sábado (26), depois de entrar no mar da Praia do Morro, em Guarapari , no Espírito Santo . Segundo testemunhas, ele estava em cima de uma pedra quando foi atingido por uma onda e jogado na água. O Corpo de Bombeiros faz buscas pela vítima.

O jovem é de Minas Gerais e viajou para Guarapari com amigos e familiares, em uma excursão. Ele chegou à cidade no sábado de manhã e, no mesmo dia, desapareceu no mar.

Um vendedor de picolé e uma moradora relataram que viram quando ele foi até uma ilha de pedra no mar. Depois, a maré subiu e uma onda acabou derrubando a vítima na água. A suspeita é de que ele tenha se assustado ou batido a cabeça e ficado desorientado.

NÚMEROS

A Prefeitura de Guarapari informou que está acompanhando a situação. Segundo a administração, a cidade conta com 87 salva-vidas e que, só neste final de semana, foram registradas 26 ocorrências, entre crianças perdidas e afogamentos.

Corpo de Bombeiros monitora a área e faz buscas pelo jovem Crédito: TV Gazeta | Reprodução

A prefeitura alerta para que os banhistas tentem ficar em locais que tenham a supervisão de guarda-vidas e que perguntem sobre as condições do mar e do local antes de entrar na água.

Com informações de André Falcão, G1 ES e TV Gazeta

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