Turista mineiro desaparece no mar de Guarapari

Um jovem de 18 anos está desaparecido desde sábado (26), depois de entrar no mar da Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. Segundo testemunhas, ele estava em cima de uma pedra quando foi atingido por uma onda e jogado na água. O Corpo de Bombeiros faz buscas pela vítima.
O jovem é de Minas Gerais e viajou para Guarapari com amigos e familiares, em uma excursão. Ele chegou à cidade no sábado de manhã e, no mesmo dia, desapareceu no mar.
Um vendedor de picolé e uma moradora relataram que viram quando ele foi até uma ilha de pedra no mar. Depois, a maré subiu e uma onda acabou derrubando a vítima na água. A suspeita é de que ele tenha se assustado ou batido a cabeça e ficado desorientado.
NÚMEROS
A Prefeitura de Guarapari informou que está acompanhando a situação. Segundo a administração, a cidade conta com 87 salva-vidas e que, só neste final de semana, foram registradas 26 ocorrências, entre crianças perdidas e afogamentos.
A prefeitura alerta para que os banhistas tentem ficar em locais que tenham a supervisão de guarda-vidas e que perguntem sobre as condições do mar e do local antes de entrar na água.
Com informações de André Falcão, G1 ES e TV Gazeta
BUSCAS SUSPENSAS
O Corpo de Bombeiros informou que suspendeu as buscas pelo turista mineiro na noite desta segunda-feira (28), mas vai retomar o trabalho na manhã desta terça-feira (29). Segundo a corporação no terceiro dia de trabalho a varredura foi feita em parceria com a Capitania dos Portos de maneira visual, mas o rapaz não foi encontrado. "As buscas foram realizadas durante aquele dia e retomadas no domingo (27), mas ele não foi localizado. Os trabalhos devem ser retomados nesta terça-feira (29)", completou o órgão em nota enviada à reportagem de A Gazeta.