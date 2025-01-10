Trio suspeito de furtar perfumaria é preso sob forte tempestade no ES

Suspeitos forma presos no mesmo dia do crime. Vidraça de loja foi destruída Crédito: Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, as equipes realizaram investigações ao longo de toda a quinta-feira e, no meio da tarde, conseguiram identificar e prender os suspeitos. “O principal envolvido no furto, um homem de 44 anos, foi detido no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Ele foi comprovadamente responsável por destruir a vidraça da perfumaria e furtar diversos objetos, além de possuir várias passagens pela polícia por crimes patrimoniais”, afirmou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da DP Regional de Linhares.

Outros dois envolvidos, um homem de 27 anos e uma mulher de 47 anos, foram presos na região conhecida como “Pó do Aviso”, em Linhares, durante a forte chuva. De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido preso anteriormente por posse ilegal de arma de fogo, e a mulher tinha passagens por dano ao patrimônio público e adulteração de veículo. Ambos estavam com um dos aparelhos celulares furtados da loja.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Linhares. O homem de 44 anos foi autuado em flagrante por furto qualificado. Já a mulher de 47 anos e o homem de 27 anos foram autuados em flagrante por receptação.