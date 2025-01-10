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Em Linhares

Trio suspeito de furtar perfumaria é preso sob forte tempestade no ES

Prisões ocorreram menos de 24 horas após o crime. Segundo a investigação, principal suspeito do crime tem vasto histórico de  crimes patrimoniais
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

10 jan 2025 às 17:14

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 17:14

Dois homens, de 44 e 27 anos, e uma mulher, de 47 anos, foram presos na quinta-feira (9), suspeitos de arrombar e furtar uma perfumaria em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A operação, coordenada pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), contou com o apoio da Guarda Civil Municipal da cidade. As prisões ocorreram durante a forte tempestade que atingiu o município. Os nomes dos presos não foram divulgados. 
Suspeitos de roubar perfumaria são presos no Norte do Espírito Santo
Suspeitos forma presos no mesmo dia do crime. Vidraça de loja foi destruída Crédito: Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, as equipes realizaram investigações ao longo de toda a quinta-feira e, no meio da tarde, conseguiram identificar e prender os suspeitos. “O principal envolvido no furto, um homem de 44 anos, foi detido no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Ele foi comprovadamente responsável por destruir a vidraça da perfumaria e furtar diversos objetos, além de possuir várias passagens pela polícia por crimes patrimoniais”, afirmou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da DP Regional de Linhares.
Outros dois envolvidos, um homem de 27 anos e uma mulher de 47 anos, foram presos na região conhecida como “Pó do Aviso”, em Linhares, durante a forte chuva. De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido preso anteriormente por posse ilegal de arma de fogo, e a mulher tinha passagens por dano ao patrimônio público e adulteração de veículo. Ambos estavam com um dos aparelhos celulares furtados da loja.
Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Linhares. O homem de 44 anos foi autuado em flagrante por furto qualificado. Já a mulher de 47 anos e o homem de 27 anos foram autuados em flagrante por receptação.
Os dois homens foram transferidos para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), enquanto a mulher foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL).

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