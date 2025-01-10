Mulher é contida por passageiros após dar soco em criança dentro de Terminal

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, precisou ser contida por passageiros dentro do banheiro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, após agredir uma menina de 10 anos com um soco no rosto no início da tarde desta sexta-feira (10).
A Polícia Militar informou que foi acionada e, no local, a tia da menina explicou que estava aguardando o ônibus para ir para casa, no município de Viana, quando uma mulher desconhecida aproximou-se e agrediu a sobrinha dela. Diante da situação, passageiros impediram a saída da suspeita até a chegada da polícia. Posteriormente, ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de informações sobre a autuação da suspeita. A corporação informou que a ocorrência está em andamento.