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Tragédia no trânsito

Acidente entre carro e carreta deixa um morto na BR 101 em Ibiraçu

Acidente ocorreu por volta de 14h30 desta sexta-feira (10) e o trânsito flui com lentidão na rodovia
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

10 jan 2025 às 15:48

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 15:48

Uma mulher morreu e duas ficaram feridas em um grave acidente entre um carro de passeio e uma carreta na tarde desta sexta-feira (10), no km 210 da BR 101, em frente à base da Eco101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A rodovia não foi interditada, mas o trânsito segue congestionado no trecho. Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados. 
Acidente entre carro e carreta deixa um morto na BR 101 em Ibiraçu
Carreta invadiu base da Eco101 após colisão com carro Crédito: Leitor A Gazeta
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta de 14h30. Imagens recebidas por A Gazeta mostram o carro, de modelo Golf, com a frente destruída e a carreta atravessada dentro da base da Eco101.  
Acidente entre carro e carreta deixa um morto na BR 101 em Ibiraçu
Após a colisão, a carreta foi parar dentro da base da Eco101 Crédito: Leitor A Gazeta
De acordo a PRF,  o local foi sinalizado pela concessionária e "não há interdição da pista". No entanto, a polícia informa que o "trânsito (no local) flui com lentidão". A perícia e o serviço de transporte de cadáveres foram acionados.
A Eco101 confirmou o acidente, informou que "uma pessoa morreu e duas foram encaminhadas ao hospital", e que para atendimento, "foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além do Samu e Corpo de Bombeiros". De acordo com a concessionária,  "a faixa 1 e a faixa 2 da pista foram desviadas para o acostamento norte".
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada na tarde de sexta-feira (10), às 15h15, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal na BR 101, em Ibiraçu. "O corpo da vítima fatal, uma mulher, foi encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", informou a corporação.

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