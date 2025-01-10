Acidente entre carro e carreta deixa um morto na BR 101 em Ibiraçu

Uma mulher morreu e duas ficaram feridas em um grave acidente entre um carro de passeio e uma carreta na tarde desta sexta-feira (10), no km 210 da BR 101, em frente à base da Eco101, em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo . A rodovia não foi interditada, mas o trânsito segue congestionado no trecho. Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados.

Carreta invadiu base da Eco101 após colisão com carro Crédito: Leitor A Gazeta

A Gazeta mostram o carro, de modelo Golf, com a frente destruída e a carreta atravessada dentro da base da Eco101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a batida ocorreu por volta de 14h30. Imagens recebidas pormostram o carro, de modelo Golf, com a frente destruída e a carreta atravessada dentro da base da Eco101.

Após a colisão, a carreta foi parar dentro da base da Eco101 Crédito: Leitor A Gazeta

De acordo a PRF, o local foi sinalizado pela concessionária e "não há interdição da pista". No entanto, a polícia informa que o "trânsito (no local) flui com lentidão". A perícia e o serviço de transporte de cadáveres foram acionados.

A Eco101 confirmou o acidente, informou que "uma pessoa morreu e duas foram encaminhadas ao hospital", e que para atendimento, "foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além do Samu e Corpo de Bombeiros". De acordo com a concessionária, "a faixa 1 e a faixa 2 da pista foram desviadas para o acostamento norte".