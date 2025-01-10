Linhares foi a cidade onde mais choveu no Brasil em 24 horas

Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi o município com o maior volume de chuva no Brasil em 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A informação foi divulgada a partir de dados computados até as 8h desta sexta-feira (10).
Segundo o Inmet, choveu em Linhares 94,2 mm. Veja a lista das cidades onde mais choveu no país:
- Linhares (ES): 94,2 mm
- Xinguara (PA): 90,4 mm
- Mateiros (TO): 59,8 mm
- Corrente (PI): 58,4 mm
- Teófilo Otoni (MG): 54,8 mm
- Itumbiara (GO): 52,6 mm
Ruas e bairros de Linhares ficaram alagados na tarde de quinta-feira (9), durante uma forte tempestade que atingiu a cidade. Diversas pessoas precisaram sair de casa.
No bairro Bebedouro, alguns moradores enfrentaram água na altura da cintura. No Centro, motoristas precisaram empurrar carros que ficaram presos no meio da água, que subiu rapidamente. Já em Interlagos, ruas também ficaram alagadas. Vias laterais da BR 101 foram inundadas e interditadas devido a "bolsões" de água. A situação é igualmente caótica no interior do município, como na Estrada de Regência, onde a chuva causou um atoleiro na via vicinal.