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Norte do ES

Linhares foi a cidade onde mais choveu no Brasil em 24 horas

Segundo o Inmet, choveu 94,2 mm em Linhares. Ruas, bairros e até a BR 101, que corta a cidade, apresentaram pontos de alagamento na quinta-feira (10)
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

10 jan 2025 às 14:54

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 14:54

Registro feito durante o temporal que atingiu Linhares na quinta-feira (9)
Registro feito durante o temporal que atingiu Linhares na quinta-feira (9) Crédito: Viviane Maciel
Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi o município com o maior volume de chuva no Brasil em 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A informação foi divulgada a partir de dados computados até as 8h desta sexta-feira (10).
Segundo o Inmet, choveu em Linhares 94,2 mm. Veja a lista das cidades onde mais choveu no país:
  1. Linhares (ES): 94,2 mm
  2. Xinguara (PA): 90,4 mm
  3. Mateiros (TO): 59,8 mm
  4. Corrente (PI): 58,4 mm
  5. Teófilo Otoni (MG): 54,8 mm
  6. Itumbiara (GO): 52,6 mm
Ruas e bairros de Linhares ficaram alagados na tarde de quinta-feira (9), durante uma forte tempestade que atingiu a cidade. Diversas pessoas precisaram sair de casa.
No bairro Bebedouro, alguns moradores enfrentaram água na altura da cintura. No Centro, motoristas precisaram empurrar carros que ficaram presos no meio da água, que subiu rapidamente. Já em Interlagos, ruas também ficaram alagadas. Vias laterais da BR 101 foram inundadas e interditadas devido a "bolsões" de água. A situação é igualmente caótica no interior do município, como na Estrada de Regência, onde a chuva causou um atoleiro na via vicinal. 

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