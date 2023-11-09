Trio que aterrorizava moradores da Serra com assaltos é preso

Kaik de Abreu Pereira, de 19 anos, Jhefferson de Oliveira Reis, de 24, e Guilherme Bernardes de Oliveira, de 20 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Kaik de Abreu Pereira, de 19 anos, Jhefferson de Oliveira Reis, de 24, e Guilherme Bernardes de Oliveira, de 20 anos, foram localizados em uma casa no bairro Vila Nova de Colares. No local havia duas capas de coletes balísticos, sendo uma delas com a escrita 'Polícia Civil', uma arma, aparelhos celulares, um computador e um carro roubado.

De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), a investigação começou após a informação de que alguns roubos estavam acontecendo na Serra. Eles conseguiram identificar o trio e achar a casa deles. Na hora da prisão, Kaik chegou a receber os policiais com uma pistola na mão; como a residência estava cercada, eles se renderam.

O trio é apontado pela polícia como responsável por um sequestro-relâmpago que ocorreu no dia 21 de julho em Manguinhos. "Um senhor estava indo em direção ao seu carro e esse trio o rendeu e colocou ele no banco traseiro. Começaram a rodar com ele na região da Serra e exigiram a quantia de R$ 5 mil por Pix. Só que o limite dele não permitia, e eles conseguiram apenas R$ 800. Após isso, amarraram esse senhor, foram para Feu Rosa, deixaram ele amarrado num brejo com a boca amordaçada e fugiram com o carro dele. Para vocês verem a crueldade. O carro foi recuperado em outra ocasião", declarou Monteiro.

O grupo ainda é investigado por um roubo que aconteceu no dia 23 de outubro no Centro da Serra. Na ocasião, eles invadiram uma loja de celulares, renderam os funcionários e levaram diversos aparelhos e computador. O prejuízo para o empresário foi de cerca de R$ 100 mil: era o estoque dele para a Black Friday e para o Natal. Veja como os bandidos agiram:

Perigosos

De acordo com a polícia, todos os três tinham mandados de prisão em aberto. Confira:

Kaik de Abreu Pereira: dois mandados de prisão em aberto por homicídio em São Gabriel da Palha. Também é investigado por um terceiro assassinato no mesmo município

Jhefferson de Oliveira Reis: dois mandados de prisão em aberto por roubo em Minas Gerais



Guilherme Bernardes de Oliveira: dois mandados de prisão em aberto por roubo em Minas Gerais

Por causa desse histórico de envolvimento em homicídio, além da brutalidade com que agiam nos roubos, a polícia acredita que a prisão tenha evitado futuros latrocínios (roubos seguidos de morte). "São especialistas no crime. Chamou a atenção eles serem homicidas e terem envolvimento com roubo. Essa junção é muito perigosa: o crime com a pena mais alta do Código Penal é o latrocínio", ponderou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

O delegado ainda acredita que, com a divulgação das imagens, mais vítimas podem aparecer. "A gente pede até que denunciem pelo 181, porque quanto mais eles tiverem para responder, eles vão ficar presos por mais tempo", completou Arruda.