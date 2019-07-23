Trio é flagrado com drogas e arma em Cachoeiro

Uma variedade de drogas e uma arma de fogo foram apreendidas pelana noite desta segunda-feira (22), no bairro Bela Vista, em, no Sul do Estado. O material estava com três indivíduos, sendo um adulto e dois adolescentes.

De acordo com a Polícia, as apreensões aconteceram após denúncias anônimas. Com os indivíduos foram encontrados dois tabletes médios e uma porção de maconha; três pedras grandes e uma porção de crack; duas porções médias e sete pinos de cocaína; uma porção de pasta base de cocaína; um revólver calibre 38 de numeração raspada e municiado com 06 munições intactas; além de duas balanças de precisão, R$ 467,00 e outros objetos.