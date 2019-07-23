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Drogas e armas

Trio é flagrado com drogas e arma em Cachoeiro

As apreensões aconteceram após o recebimento de denúncias anônimas

Publicado em 

23 jul 2019 às 13:22

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 13:22

Um adulto e dois adolescentes são flagrados com drogas e arma em Cachoeiro Crédito: Divulgação Polícia Militar
Uma variedade de drogas e uma arma de fogo foram apreendidas pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (22), no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O material estava com três indivíduos, sendo um adulto e dois adolescentes.
De acordo com a Polícia, as apreensões aconteceram após denúncias anônimas. Com os indivíduos foram encontrados dois tabletes médios e uma porção de maconha; três pedras grandes e uma porção de crack; duas porções médias e sete pinos de cocaína; uma porção de pasta base de cocaína; um revólver calibre 38 de numeração raspada e municiado com 06 munições intactas; além de duas balanças de precisão, R$ 467,00 e outros objetos.
 
Todos foram apresentados na Delegacia de Cachoeiro. A Polícia Militar orienta a sociedade a continuar denunciando pelos telefones 181 ou 190.

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