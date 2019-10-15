Home
Três menores são encontrados em teto de shopping de Cariacica após furto

Foram recuperados com os adolescentes 135 aparelhos celulares, oito relógios e três fones de ouvido, segundo informações da PM

Isabella Arruda

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 14:20

 - Atualizado há 6 anos

Três adolescentes de Brasília foram encontrados no forro do teto de um shopping de Cariacica na manhã desta segunda-feira (14), após equipe de segurança do estabelecimento ter solicitado apoio policial para verificar possível furto em loja de eletrônicos. De acordo com a Polícia Militar (PM), com os menores foram recuperados 135 aparelhos celulares, oito relógios e três fones de ouvido. De acordo com informações da TV Gazeta, os celulares foram avaliados em R$ 250 mil.

Shopping Moxuara Crédito: Valentina Burzlaff/Divulgação

A corporação informou que havia sido acionada inicialmente às 21h30 do domingo (13), momento em que identificou buracos nas paredes e no teto da loja, por onde os suspeitos poderiam ter fugido, além de várias caixas vazias de celulares. Apesar das buscas, os jovens só foram encontrados na manhã de segunda(14), depois de novo acionamento. A PM afirmou ainda que os menores foram detidos e encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica.

De acordo com a Polícia Civil, os jovens foram autuados em flagrante por ato infracional que corresponde ao furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo, e foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Em nota, o Shopping Moxuara se manifestou no sentido de que a equipe do estabelecimento comercial esteve preparada para lidar com a ocorrência e que as câmeras de segurança garantiram o apoio necessário para gerenciar este tipo de situação.

