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Traficantes tinham até máquina de cartão para vender drogas em Vitória

Roupas camufladas, drogas e uma pistola com mira laser também foram apreendidas. Três irmãos acabaram detidos na ação da polícia

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 13:00

Publicado em 

30 jan 2019 às 13:00
Material apreendido no Morro do Macaco Crédito: Divulgação/PM
Droga vendida no cartão. Em uma apreensão no Morro do Macaco, no bairro Tabuazeiro, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (30), uma máquina de cartão de crédito chamou a atenção entre os materiais apreendidos pela polícia. Na ação, dois jovens foram presos e um menor apreendido. Os três são irmãos.
Em entrevista à TV Gazeta, o comandante da Força Tática, tenente Almeida, confirmou a apreensão. "O que chama a atenção, por um lado, é a máquina de cartão. A gente vê que o tráfico local passa a vender, inclusive, entorpecentes através de cartão de crédito."
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Questionado se a máquina era usada para pessoas que compram drogas em quantidades maiores, o tenente respondeu: "A gente presume dessa forma, mas a gente não consegue afirmar 100% para quê. Mas o fato é que a gente apreendeu uma máquina de cartão, provavelmente para a venda de entorpecente", ponderou.
PRISÕES
Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (30) no Morro do Macaco, no bairro Tabuazeiro, em Vitória. Os três são irmãos.
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Na ação, além de drogas e uma pistola com mira laser, os policiais encontram roupas camufladas que, possivelmente, seriam usadas por esses jovens para se deslocar em regiões de mata e realizar ataques contra traficantes de bairros rivais, como o Morro da Piedade e do Moscoso.
>Disputas pelo tráfico levam terror aos morros de Vitória; entenda 
De acordo com a polícia, traficantes do Morro do Macaco têm estreita ligação com traficantes do Complexo da Penha e com a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que comanda o trafico no Bairro da Penha e região. (Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta)
A AÇÃO
Durante um patrulhamento pelo beco conhecido como "Bodinho", policiais avistaram seis pessoas, com rádios comunicadores, sacolas e armas de fogo. Ao perceberem a presença da PM, eles fugiram para casas da região. Um dos homens pulou o muro de uma residência com uma arma em mãos.
>Polícia Militar prende sete pessoas no Morro da Conquista, em Vitória
Segundo informações da polícia, com a autorização da dona da casa, os PMs entraram na residência e encontram os três irmãos, com idades entre 17 e 21 anos. O adolescente tinha mandado de busca e apreensão em aberto e o rapaz de 19 anos havia mandado de prisão também em aberto.
Drogas, rádios comunicadores, dinheiro, caderneta com anotações do tráfico local, além de pistola e munições foram encontrados na residência.
FOGOS E TIROS
Durante o patrulhamento, foram ouvidos vários fogos de artifício, utilizados para denunciar a presença de policiais. Também foram dados mais de 20 disparos durante a busca dentro da casa, vindos da parte da alta do morro em direção à residência.
MATERIAL APREENDIDO
- 1 pistola Glock com mira laser de calibre .40
- R$ 429, 50
- 142 pinos de substância similar à cocaína
- 4 buchas de maconha
- 5 pedras de crack
- 3 munições calibre .40 ogival
- 2 carregadores de pistola Glock .40
- 1 carregador de pistola .380
- 1 coldre de nylon preto
- 6 rádios comunicadores
- 1 caderno com anotações do tráfico
- 4 carregadores de rádio comunicador
- 3 balanças de precisão
- 3 calças para camuflagem na mata
- 1 camisa para camuflagem
- 1 garrafa de clorofórmio com um pouco de solução
- 1 máquina de cartão

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