Traficantes tinham até máquina de cartão para vender drogas em Vitória

Material apreendido no Morro do Macaco Crédito: Divulgação/PM

Droga vendida no cartão. Em uma apreensão no Morro do Macaco , no bairro Tabuazeiro, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (30), uma máquina de cartão de crédito chamou a atenção entre os materiais apreendidos pela polícia. Na ação, dois jovens foram presos e um menor apreendido. Os três são irmãos.

Em entrevista à TV Gazeta, o comandante da Força Tática, tenente Almeida, confirmou a apreensão. "O que chama a atenção, por um lado, é a máquina de cartão. A gente vê que o tráfico local passa a vender, inclusive, entorpecentes através de cartão de crédito."

Questionado se a máquina era usada para pessoas que compram drogas em quantidades maiores, o tenente respondeu: "A gente presume dessa forma, mas a gente não consegue afirmar 100% para quê. Mas o fato é que a gente apreendeu uma máquina de cartão, provavelmente para a venda de entorpecente", ponderou.

PRISÕES

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (30) no Morro do Macaco, no bairro Tabuazeiro, em Vitória . Os três são irmãos.

Na ação, além de drogas e uma pistola com mira laser, os policiais encontram roupas camufladas que, possivelmente, seriam usadas por esses jovens para se deslocar em regiões de mata e realizar ataques contra traficantes de bairros rivais, como o Morro da Piedade e do Moscoso.

De acordo com a polícia, traficantes do Morro do Macaco têm estreita ligação com traficantes do Complexo da Penha e com a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que comanda o trafico no Bairro da Penha e região. (Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta)

A AÇÃO

Durante um patrulhamento pelo beco conhecido como "Bodinho", policiais avistaram seis pessoas, com rádios comunicadores, sacolas e armas de fogo. Ao perceberem a presença da PM, eles fugiram para casas da região. Um dos homens pulou o muro de uma residência com uma arma em mãos.

Segundo informações da polícia, com a autorização da dona da casa, os PMs entraram na residência e encontram os três irmãos, com idades entre 17 e 21 anos. O adolescente tinha mandado de busca e apreensão em aberto e o rapaz de 19 anos havia mandado de prisão também em aberto.

Drogas, rádios comunicadores, dinheiro, caderneta com anotações do tráfico local, além de pistola e munições foram encontrados na residência.

FOGOS E TIROS

Durante o patrulhamento, foram ouvidos vários fogos de artifício, utilizados para denunciar a presença de policiais. Também foram dados mais de 20 disparos durante a busca dentro da casa, vindos da parte da alta do morro em direção à residência.

MATERIAL APREENDIDO

- 1 pistola Glock com mira laser de calibre .40

- R$ 429, 50

- 142 pinos de substância similar à cocaína

- 4 buchas de maconha

- 5 pedras de crack

- 3 munições calibre .40 ogival

- 2 carregadores de pistola Glock .40

- 1 carregador de pistola .380

- 1 coldre de nylon preto

- 6 rádios comunicadores

- 1 caderno com anotações do tráfico

- 4 carregadores de rádio comunicador

- 3 balanças de precisão

- 3 calças para camuflagem na mata

- 1 camisa para camuflagem

- 1 garrafa de clorofórmio com um pouco de solução