Traficante se passava por entregador de comida via aplicativo no ES

Traficante utilizava essa motocicleta para se passar por entregador de aplicativos Crédito: Reprodução/PCES

O Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil realizou, na última sexta-feira (15), uma operação no bairro Jardim da Penha, em Vitória , e prendeu um suspeito de 29 anos, investigado por tráfico de drogas. O homem utilizava a profissão de entregador de comida via aplicativo como disfarce para entregar os entorpecentes. Além dele, foi preso um homem de 26 anos condenado por latrocínio e que estava foragido.

Segundo o delegado-chefe do Denarc, Tarcísio Otoni, a polícia localizou o suspeito através de informações passadas pela população. De acordo com Otoni, a polícia recebeu uma denúncia anônima através do Disque-Denúncia 181 e, há cerca de 40 dias, estava monitorando o suspeito.

De acordo com o delegado, na residência, além do suspeito, estava um homem de 26 anos, condenado pelo crime de latrocínio e que estava foragido da prisão desde 2015. "No apartamento, foram encontrados também uma munição calibre .22 e duas porções de maconha para uso compartilhado, a motocicleta e a mochila utilizada para transporte da droga, além de vários elementos que indicam o tráfico e a associação para o tráfico de drogas", informou Otoni.