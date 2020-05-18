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Operação

Traficante se passava por entregador de comida via aplicativo no ES

Operação do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil prendeu o suspeito em um apartamento no bairro Jardim da Penha, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 17:53

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 17:53

Traficante utilizava essa motocicleta para se passar por entregador de aplicativos
Traficante utilizava essa motocicleta para se passar por entregador de aplicativos Crédito: Reprodução/PCES
O Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil realizou, na última sexta-feira (15), uma operação no bairro Jardim da Penha, em Vitória, e prendeu um suspeito de 29 anos, investigado por tráfico de drogas. O homem utilizava a profissão de entregador de comida via aplicativo  como disfarce para entregar os entorpecentes. Além dele, foi preso um homem de 26 anos condenado por latrocínio e que estava foragido.
Segundo o delegado-chefe do Denarc, Tarcísio Otoni, a polícia localizou o suspeito através de informações passadas pela população. De acordo com Otoni, a polícia recebeu uma denúncia anônima através do Disque-Denúncia 181 e, há cerca de 40 dias, estava monitorando o suspeito.

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De acordo com o delegado, na residência, além do suspeito, estava um homem de 26 anos, condenado pelo crime de latrocínio e que estava foragido da prisão desde 2015. "No apartamento, foram encontrados também uma munição calibre .22 e duas porções de maconha para uso compartilhado, a motocicleta e a mochila utilizada para transporte da droga, além de vários elementos que indicam o tráfico e a associação para o tráfico de drogas", informou Otoni.
O delegado afirmou que as investigações continuam para identificar há quanto tempo esse grupo existia e onde ele agia. Os suspeitos foram autuados em flagrante nos crimes de consumo compartilhado de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de munição. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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