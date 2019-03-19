Traficante é preso por matar jovem que comprou droga com dinheiro falso

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (18) o acusado de ter assassinado um adolescente de 16 anos no bairro Nova Carapina II, na Serra, no último dia 13 de março. Janderson Bento Nascimento, o “Playboy”, de 20 anos, matou Kayqui Ferreira Silva porque o adolescente ofereceu R$ 50,00 em notas falsas em uma boca de fumo do bairro.
O caso aconteceu na Avenida Muriaé. Janderson confessou ter matado Kayqui na delegacia. Ele foi preso em casa, também em Nova Carapina II. No quarto dele os policiais apreenderam 22 pinos de cocaína, dois simulacros de arma de fogo e uma touca ninja.
Contra ele havia um mandado de prisão temporária por causa da morte de Kayqui e ele também será indiciado por tráfico de drogas. Janderson Bento foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).