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Na Serra

Traficante é preso por matar jovem que comprou droga com dinheiro falso

Caso aconteceu no último dia 13 de março em Nova Carapina II, na Serra

Publicado em 

19 mar 2019 às 16:10

Publicado em 19 de Março de 2019 às 16:10

Janderson foi preso em casa na Serra Crédito: Divulgação | PCES
A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (18) o acusado de ter assassinado um adolescente de 16 anos no bairro Nova Carapina II, na Serra, no último dia 13 de março. Janderson Bento Nascimento, o “Playboy”, de 20 anos, matou Kayqui Ferreira Silva porque o adolescente ofereceu R$ 50,00 em notas falsas em uma boca de fumo do bairro.
O caso aconteceu na Avenida Muriaé. Janderson confessou ter matado Kayqui na delegacia. Ele foi preso em casa, também em Nova Carapina II. No quarto dele os policiais apreenderam 22 pinos de cocaína, dois simulacros de arma de fogo e uma touca ninja.
> PM apreende drogas, armas e roupas camufladas no Morro do Macaco
Contra ele havia um mandado de prisão temporária por causa da morte de Kayqui e ele também será indiciado por tráfico de drogas. Janderson Bento foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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