Traficante é morto durante troca de tiros com a PM no Morro da Conquista

Thiago de Jesus Santos, 27 anos, morreu durante troca de tiros com a PM no Morro da Conquista Crédito: Montagem | Gazeta Online

Um traficante foi morto durante um confronto com a Polícia Militar na noite desta sexta-feira (15) no Morro da Conquista, em Vitória . Por volta das 21h50, uma equipe da Força Tática, com objetivo de combater os constantes conflitos entre as quadrilhas rivais na disputa pelo tráfico de drogas na região, subiu o morro.

No fim de uma área conhecida com rampa Alto Belo, os militares viram dois indivíduos portando armas de fogo - um, de camiseta preta, com arma longa, e outro, de camiseta clara, com uma arma de fogo na mão direita e outra na mão esquerda. Aos perceber a presença dos PMs, os criminosos correram em direção a uma mata no entorno da escadaria Santa Bárbara, onde outros policiais estavam.

Os PMs cortaram caminho pela mata em busca dos bandidos, momento em que os dois traficantes desceram armados em direção aos policiais. Mesmo com a ordem dos PMs para se renderem, os criminosos efetuaram disparos. Durante a troca de tiros, o bandido que estava com a arma longa conseguiu fugir para a mata. Já o criminoso que estava com duas armas em mãos foi baleado pelos policiais.

Thiago de Jesus Santos, 27 anos, foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu. Ele é suspeito de ser o mesmo criminoso que teve a imagem exibida em uma reportagem da TV Gazeta na última segunda-feira (11), em que aparece com uma roupa camuflada e exibindo uma pistola cromada em uma região de mata no Morro da Conquista, em Vitória.

Na última segunda, o delegado Fabrício Dutra, do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), disse que criminoso que apareceu no vídeo no meio da mata estava preso, mas foi solto em uma saidinha e não voltou mais para a prisão.

Neste sábado, a Secretaria de Justiça informou que Thiago não voltou mais à Penitenciária Semiaberta de Cariacica desde outubro de 2018, após não retornar de saída temporária. Veja a nota abaixo:

"A Secretaria de Estado da Justiça informa que Thiago de Jesus Santos encontrava-se evadido da Penitenciária Semiaberta de Cariacica desde outubro de 2018, após não retornar de saída temporária."

Traficante camuflado se exibe armado em mata de Vitória Crédito: Reprodução

RELEMBRE O CASO ABAIXO

Tudo monitorado, tudo monitorado

”É assim que um traficante fala em um vídeo gravado por ele mesmo, em uma mata do Morro da Conquista, na região de São Pedro, em Vitória. Com roupa camuflada, uma arma e um rádio comunicador nas mãos, o criminoso mostra como é o "trabalho" de monitoramento dos morros. O vídeo que está circulando nas redes sociais foi descoberto em um celular apreendido pela Polícia Militar.

E não é o único. Em outros vídeos divulgados em redes sociais e descobertos pela PM, criminosos ostentam armas em becos das regiões da Grande São Pedro e da Grande Santo Antônio.

De acordo com a Polícia Militar à TV Gazeta, os criminosos são os mesmos integrantes de facções criminosas do Bairro da Penha que estão invadindo morros da Capital, matando também inocentes. O último caso aconteceu em Caratoíra, quando o pintor Jorge Luiz Viana da Silva, de 56 anos, foi assassinado a tiros no meio da rua . A outra vítima, um rapaz de 21 anos, foi ferida com um tiro no ombro.

Segundo o delegado Fabrício Dutra, do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), o criminoso que aparece no vídeo no meio da mata estava preso, mas foi solto em uma saidinha e não voltou mais para a prisão. “Ele se associou a uma facção criminosa de Vitória. E expõe a forma de trabalhar no crime, por meio de vídeos. Mas a hora dele está chegando”, ameaçou o delegado.

Não é a primeira vez que esse tipo de exposição nas redes sociais acontece. Recentemente, no celular de um adolescente apreendido, a polícia encontrou uma foto em que seis homens aparecem altamente armados , com fuzis e com roupas camufladas no meio de uma mata. A apreensão do adolescente aconteceu no Morro da Conquista, mesma região em que o traficante diz estar no vídeo acima.

POLÍCIA MONITORA REDES SOCIAIS

O delegado deixou claro que a Polícia Civil está de olho nos perfis dos criminosos que ostentam em redes sociais e também espera a ajuda da população para prendê-los.

“É uma nova geração de criminosos, que gostam de se exibir. Utilizam a tecnologia que a gente no geral utiliza e isso até nos ajuda. Ou eles param ou o caminho é um só, a prisão. Ou ainda algo pior (a morte). A população pode ajudar por meio do Disque-Denúncia, no 181”, declarou Fabrício Dutra.

De acordo com o delegado, as polícias Civil e Militar têm feito o trabalho, além da Polícia Federal, nas fronteiras do Brasil. No ano passado, só a Denarc apreendeu 80 armas de fogo. Neste ano já foram 10 armas apreendidas e 30 traficantes presos.

“Agora estamos trabalhando com tecnologias para atuar de forma mais efetiva, com o investimento que está sendo feito”, finalizou.