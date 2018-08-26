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Após 'convite'

Traficante da Bahia é preso em Linhares

O suspeito informou aos militares que foi convidado para 'trabalhar' no tráfico de drogas por um traficante de Linhares que conheceu na cadeia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 19:52

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 19:52

Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um homem de 25 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Linhares, região Norte do Estado. À polícia, ele disse que veio da Bahia após receber um convite para "trabalhar" no tráfico de drogas no município.
De acordo com a Polícia Militar (PM), após uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, na noite de sábado (25), os militares viram dois indivíduos entregando uma sacola a uma mulher.
Ao perceberem a presença da PM, um dos indivíduos colocou a mão na cintura e um policial efetuou dois disparos, que não atingiram ninguém. Os suspeitos tentaram fugir pulando vários muros e os militares pediram reforço. 
O suspeito Willian Nunes de Almeida foi detido em um táxi, nas proximidades do bairro Planalto, enquanto tentava fugir.
Ao ser questionado pelos militares, o acusado informou que estava na cidade há pouco mais de 10 dias, à serviço de um traficante conhecido como Baiano".
Willian de Almeida disse que teria conhecido o traficante em uma penitenciária na Bahia e que, a convite dele, veio para Linhares 'trabalhar' no tráfico de cocaína na localidade conhecida como BDM, no bairro Santa Cruz, em Linhares.
O suspeito informou que fazia a segurança do local com uma pistola ponto 40 de uso restrito. A arma foi encontrada enterrada e estava sem numeração aparente, com um carregador e nove munições intactas. O suspeito foi encaminhado para a 16° Delegacia Regional de Linhares.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que Willian Nunes de Almeida foi autuado por porte ilegal de arma e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

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