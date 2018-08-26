Traficante da Bahia é preso em Linhares

Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves

Linhares, região Norte do Estado. À polícia, ele disse que veio da Bahia após receber um convite para "trabalhar" no tráfico de drogas no município. Um homem de 25 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo em, região Norte do Estado. À polícia, ele disse que veio da Bahia após receber um convite para "trabalhar" no tráfico de drogas no município.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, na noite de sábado (25), os militares viram dois indivíduos entregando uma sacola a uma mulher.

Ao perceberem a presença da PM, um dos indivíduos colocou a mão na cintura e um policial efetuou dois disparos, que não atingiram ninguém. Os suspeitos tentaram fugir pulando vários muros e os militares pediram reforço.

O suspeito Willian Nunes de Almeida foi detido em um táxi, nas proximidades do bairro Planalto, enquanto tentava fugir.

Ao ser questionado pelos militares, o acusado informou que estava na cidade há pouco mais de 10 dias, à serviço de um traficante conhecido como Baiano".

Willian de Almeida disse que teria conhecido o traficante em uma penitenciária na Bahia e que, a convite dele, veio para Linhares 'trabalhar' no tráfico de cocaína na localidade conhecida como BDM, no bairro Santa Cruz, em Linhares.

O suspeito informou que fazia a segurança do local com uma pistola ponto 40 de uso restrito. A arma foi encontrada enterrada e estava sem numeração aparente, com um carregador e nove munições intactas. O suspeito foi encaminhado para a 16° Delegacia Regional de Linhares.

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