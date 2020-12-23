Tiroteios assustam moradores do bairro Dom João Batista em Vila Velha

Carro é atingido por disparo em Dom João Batista, em Vila Velha Crédito: Internauta

Moradores de Dom João Batista, em Vila Velha , foram surpreendidos com dois tiroteios à luz do dia na manhã desta quarta-feira (23). Não há informações de feridos, mas um veículo que estava estacionado na rua Progresso ficou com o vidro traseiro despedaçado após ser atingido por disparos. O bairro já foi palco outras vezes de episódios de violência.

Testemunhas relatam que a comunidade vive refém de uma guerra entre duas gangues rivais que brigam pelo comando do tráfico de drogas da região. O primeiro tiroteio aconteceu por volta das 7h, de acordo com moradores. Eles contaram que ouviram cerca de 20 disparos nesse horário. "O bicho está pegando. Isso aqui parece a Faixa de Gaza, um cenário de guerra", disse um morador, que pediu para não ser identificado.

Os moradores relataram que por volta das 8h20 voltaram a escutar disparos de arma de fogo. Um deles gravou um vídeo com vários projéteis que foram encontrados em uma rua do bairro (veja abaixo).

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POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar confirmou que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que estaria ocorrendo disparos de arma de fogo no bairro Dom João Batista, em Vila Velha.

Segundo a PM, os militares foram ao local e os moradores disseram que houve os disparos, porém nenhum autor foi encontrado. O policiamento foi intensificado na região, de acordo com a Polícia Militar.

VIOLÊNCIA NO BAIRRO