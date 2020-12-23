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Tiroteios assustam moradores do bairro Dom João Batista em Vila Velha

Um veículo que estava estacionado na Rua Progresso ficou com o vidro traseiro quebrado após ser atingido por disparos. A PM foi acionada para o local, mas informou que nenhum suspeito foi localizado e que o policiamento foi intensificado na região

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 12:07
O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (23)
Carro é atingido por disparo em Dom João Batista, em Vila Velha Crédito: Internauta
Moradores de Dom João Batista, em Vila Velha, foram surpreendidos com dois tiroteios à luz do dia na manhã desta quarta-feira (23). Não há informações de feridos, mas um veículo que estava estacionado na rua Progresso ficou com o vidro traseiro despedaçado após ser atingido por disparos. O bairro já foi palco outras vezes de episódios de violência.
Testemunhas relatam que a comunidade vive refém de uma guerra entre duas gangues rivais que brigam pelo comando do tráfico de drogas da região. O primeiro tiroteio aconteceu por volta das 7h, de acordo com moradores. Eles contaram que ouviram cerca de 20 disparos nesse horário. "O bicho está pegando. Isso aqui parece a Faixa de Gaza, um cenário de guerra", disse um morador, que pediu para não ser identificado.

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Os moradores relataram que por volta das 8h20 voltaram a escutar disparos de arma de fogo. Um deles gravou um vídeo com vários projéteis que foram encontrados em uma rua do bairro (veja abaixo).

POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar confirmou que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que estaria ocorrendo disparos de arma de fogo no bairro Dom João Batista, em Vila Velha.
Segundo a PM, os militares foram ao local e os moradores disseram que houve os disparos, porém nenhum autor foi encontrado. O policiamento foi intensificado na região, de acordo com a Polícia Militar.

VIOLÊNCIA NO BAIRRO

Crimes de grande repercussão já aconteceram no bairro Dom João Batista e foram registrados em A Gazeta, como a morte da menina Alice, de 3 anos, que foi vítima de bala perdida no quintal de casa em fevereiro. Em junho deste ano, mãe e filha foram baleadas dentro de casa no bairro, a filha não resistiu aos ferimentos e morreu. Na semana passada, o segurança  Marcos Alexandre Moraes de Souza, de 49 anos, foi morto com cerca de 10 tiros no bairro perto da casa onde morava.

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