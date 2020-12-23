Homem é detido em estacionamento de shopping em Vila Velha

Um homem foi detido no estacionamento de um shopping no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (22). A Polícia Militar afirmou que, contra o suspeito, havia um mandado de prisão em aberto. Ele estava com uma pistola com mira a laser e dois carregadores municiados que foram apreendidos.
A polícia informou que, durante um patrulhamento de rotina, os militares avistaram um veículo com três ocupantes em atitude suspeita e tentaram fazer a abordagem. O condutor, porém, tentou fugir, entrando no estacionamento do shopping. As equipes alcançaram o veículo e abordaram o trio.
Ainda segundo a PM, um deles tentou resistir à ação dos policiais. Em função disso, os militares precisaram utilizar de força moderada. Os agentes encontraram a pistola e os carregadores com 24 munições com o suspeito. Os outros dois ocupantes do veículo não apresentaram resistência. Todos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vila Velha.