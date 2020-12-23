Homem é detido em estacionamento de shopping em Vila Velha

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A polícia informou que, durante um patrulhamento de rotina, os militares avistaram um veículo com três ocupantes em atitude suspeita e tentaram fazer a abordagem. O condutor, porém, tentou fugir, entrando no estacionamento do shopping. As equipes alcançaram o veículo e abordaram o trio.

Ainda segundo a PM, um deles tentou resistir à ação dos policiais. Em função disso, os militares precisaram utilizar de força moderada. Os agentes encontraram a pistola e os carregadores com 24 munições com o suspeito. Os outros dois ocupantes do veículo não apresentaram resistência. Todos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vila Velha.