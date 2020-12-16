Segurança é morto a tiros no bairro Dom João Batista em Vila Velha

Pescador foi morto a tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Correção Inicialmente, esta matéria informava que a vítima era um pescador, de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta no local, logo depois do crime. Após conversar com familiares da vítima, a reportagem descobriu que a profissão de Marcos Alexandre Moraes de Souza era segurança. O texto e o título da matéria foram corrigidos.

Um segurança, de 49 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (16), no bairro Dom João Batista, em Vila Velha . Marcos Alexandre Moraes de Souza levou cerca de 10 tiros, por volta das 7h30, e morreu perto da casa onde morava.

Segundo moradores, Marcos foi vítima da violência no bairro. Ainda de acordo com eles, bandidos rivais do bairro Dom João Batista têm trocado tiros há quase uma semana, muitas vezes, até mais de uma vez ao longo do dia com criminosos da região. Os últimos tiroteios teriam acontecido na noite desta terça-feira (15) e por volta das 6 horas da manhã desta quarta (16). Em um desses tiroteios, a moto de Marcos foi atingida por um tiro.

Parentes contaram à reportagem da TV Gazeta que, na manhã desta quarta-feira (16), Marcos saiu de casa e disse que iria conversar com os homens que atiraram na moto dele, para resolver o problema. Por ser um morador antigo do bairro e muito conhecido, ele acreditou que seria respeitado. No entanto, os bandidos atiraram nele.

Policiais civis e militares que estiverem no local, disseram que Marcos não tinha passagem pela polícia ou envolvimento com crimes. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

TIROTEIOS SÃO CONSTANTES

A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil sobre o caso. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento, mas não comentou sobre a reclamação dos moradores em relação aos constantes tiroteios na região.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Não temos mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências".

Também comentou as questões de segurança do bairro. "A Polícia Civil ressalta que o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes, e é um trabalho realizado de modo sigiloso. A PCES ressalta que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados, em todo o Estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram realizadas".

Diz ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finaliza a nota.