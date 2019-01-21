Home
Polícia
Tiroteio no Morro da Boa Vista assusta moradores durante a madrugada

A troca de tiros aconteceu por volta de 1h desta segunda-feira (21). A polícia realizou rondas no local, mas nenhum suspeito foi preso