Tiroteio mata homem e deixa 3 pessoas feridas em Barra de São Francisco

Testemunhas relataram que dois homens passaram de moto pelo local e efetuaram diversos disparos; Weliton Morais morreu no local, em frente a um estabelecimento comercial

Um homem de 38 anos foi morto a tiros e outras três pessoas – duas mulheres e um indivíduo – ficaram feridas em um tiroteio na frente de um estabelecimento comercial no bairro Vila Luciene, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (17). Weliton Morais morreu no local. Entre os feridos estão mãe e filha.