Fatalidade

Menino de 10 anos é achado morto dentro de poço em sítio de São Mateus

Fernando Laeber saiu para brincar e, como estava demorando, os pais dele estranharam o sumiço do filho e iniciaram as buscas na região

2 min de leitura min de leitura

Menino foi encontrado dentro de poço em um sítio de São Mateus. (Reprodução/Redes Sociais)

Um menino de 10 anos foi encontrado morto dentro de um poço de água profundo em um sítio na ES 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a família informou que Fernando Laeber saiu da casa da mãe e foi para a residência do pai por volta de meio-dia do domingo (18) e não foi mais visto depois. Ele foi encontrado à noite dentro da água, no fundo do poço.

Conforme informações apuradas pela TV Gazeta Norte, Fernando chegou até a casa do pai e estava com ele. O menino avisou que ia sair para brincar e foi andando sozinho. Segundo a PM, como o garoto estava demorando, os pais dele estranharam o sumiço do filho e iniciaram as buscas na região.

De acordo com a PM, o menino foi encontrado por um parente do dono da propriedade onde o menino estava, que relatou ter visto um vulto no fundo do poço. O local fica próximo à casa do pai de Fernando, e, segundo testemunhas, o menino tinha o hábito de ir brincar no sítio.

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, que aguarda o resultado dos exames.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado oficialmente. Vai ser realizado também o exame cadavérico, com o objetivo de determinar a causa da morte.

“De acordo com a legislação, o prazo para a emissão do laudo cadavérico é de 10 dias, podendo ser prorrogado por um período igual. Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias) e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias)”.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta