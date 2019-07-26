Tia e sobrinho são presos com drogas e armas em Cachoeiro

Tia e sobrinho foram presos na noite desta quinta-feira (25) por suspeitas de envolvimento com ode drogas no bairro Coramara, em, no Sul do Estado.

A ação dos policiais militares começou após uma denúncia de que a dupla, que não teve os nomes divulgados, era responsável pelo tráfico no local. Ao perceber a chegada da polícia, a mulher tentou se esconder e o sobrinho dispensou uma arma e uma sacola no chão para fugir.