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Drogas

Suspeito de tráfico é baleado durante troca de tiros com PMs em Cachoeiro

Maconha, cocaína, crack, dinheiro em uma arma de brinquedo foram apreendidos na ação

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 15:00
No local onde ele estava foram apreendidas drogas, dinheiro e uma caderneta de anotação de movimentação do tráfico Crédito: Divulgação- Polícia Militar
Um jovem de 18 anos suspeito de ser traficante de drogas foi baleado durante uma troca de tiros com a polícia na noite desta terça-feira (18) no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Outro suspeito que estava com ele chegou a ser levado para a delegacia, mas foi liberado. No local onde eles estavam foram apreendidas drogas, dinheiro e uma caderneta com anotações de movimentação do tráfico.
De acordo com a Polícia Militar a ação ocorreu após uma denúncia de tráfico de drogas. Por volta das 20h40 os policiais localizaram cinco suspeitos, sendo três armados, que atiraram na direção dos PMs. Houve troca de tiros e os bandidos fugiram em direção a uma mata. Um deles, identificado como Washington Ciriaco dos Anjos, foi localizado. Ele estava baleado no ombro e perto dele foi localizada uma pistola de brinquedo.
Washington foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia, onde foi socorrido, liberado e levado para a delegacia. No local onde os suspeitos estavam quando a PM chegou foram apreendidos, com a ajuda de um cão farejador, oito papelotes de cocaína, três buchas de maconha, 47 pedras de crack, R$ 740,00 em espécie e uma caderneta com anotações referente ao tráfico.
Washington foi autuado em flagrante por tráfico e associação e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. As investigações continuam.

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