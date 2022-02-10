Suspeito de ter participado de uma chacina na Serra em 2003, um homem de 36 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (9), enquanto trafegava na BR 101. Ele foi abordado em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fica no quilômetro 413 da rodovia, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal (PF), ele estava foragido desde 2006. Segundo a corporação, esse homem era um dos líderes do tráfico de drogas em Nova Carapina e Cidade Pomar, que ficam no município da Serra. Contra ele, havia dois mandados prisão em aberto.
"Ele estava foragido há mais de 15 anos. Em desfavor dele, tinham mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas. Ao ser abordado, ele também apresentou documento falso"
Ainda segundo a PF, no momento em que foi detido, o suspeito estava voltando para a cidade do Rio de Janeiro (RJ), onde se escondia. Quando abordado, ele apresentou documentos falsos e, por isso, também acabou preso em flagrante na Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim.
As ações para localizá-lo e realizar a prisão começaram em meados de janeiro deste ano, com apoio da Polícia Civil de João Neiva e da Polícia Militar da Serra. A Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo não divulgou o nome do detido, mas o classificou como um "perigoso traficante capixaba".
Suspeito de participar de chacina é preso no ES após 16 anos foragido