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"Perigoso traficante"

Suspeito de participar de chacina é preso no ES após 16 anos foragido

Homem de 36 anos foi abordado nesta quarta-feira (9) na BR 101, em Itapemirim; ele é apontado como um dos antigos líderes do tráfico em bairros da Serra

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 21:22

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 fev 2022 às 21:22
Suspeito de 36 anos, preso pela PRF em Itapemirim, não teve o nome divulgado
Suspeito de 36 anos, preso pela PRF em Itapemirim, não teve o nome divulgado Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Suspeito de ter participado de uma chacina na Serra em 2003, um homem de 36 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (9), enquanto trafegava na BR 101. Ele foi abordado em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fica no quilômetro 413 da rodovia, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal (PF), ele estava foragido desde 2006. Segundo a corporação, esse homem era um dos líderes do tráfico de drogas em Nova Carapina e Cidade Pomar, que ficam no município da Serra. Contra ele, havia dois mandados prisão em aberto.
"Ele estava foragido há mais de 15 anos. Em desfavor dele, tinham mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas. Ao ser abordado, ele também apresentou documento falso"
Bruno Zane - Delegado da Polícia Federal
Ainda segundo a PF, no momento em que foi detido, o suspeito estava voltando para a cidade do Rio de Janeiro (RJ), onde se escondia. Quando abordado, ele apresentou documentos falsos e, por isso, também acabou preso em flagrante na Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim.
As ações para localizá-lo e realizar a prisão começaram em meados de janeiro deste ano, com apoio da Polícia Civil de João Neiva e da Polícia Militar da Serra. A Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo não divulgou o nome do detido, mas o classificou como um "perigoso traficante capixaba".
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