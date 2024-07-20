Suspeito de matar casal em bar de Mantenópolis é preso na Serra

Suspeito de matar um casal em um bar no Centro de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, na última quarta-feira (17), João Barbosa Filho, de 37 anos, foi preso no bairro Hélio Ferraz, na Serra, por volta das 23h30 de sexta-feira (19. Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado após uma denúncia anônima de que ele estaria escondido no local. Com o indivíduo foi apreendida uma pistola, que teria sido utilizada no crime. As vítimas do crime foram identificadas como Laila Ventura de Oliveira, de 30 anos, e o companheiro dela, José Maria Vieira Júnior, de 33.
João era procurado pela polícia após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária. O vídeo (veja abaixo) registra o momento em que o suspeito atira à queima-roupa contra Laila e capta o som dos tiros contra José Maria, dentro do estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, imagens de uma câmera de segurança possibilitaram que o autor dos disparos fosse identificado.
Como ocorreu a prisão
Segundo a PM, os militares foram ao endereço informado na denúncia e localizaram o João na frente de uma residência. O suspeito foi abordado e teve a identidade confirmada, conforme o mandado de prisão em aberto que havia contra ele.
João revelou aos policiais que a arma utilizada nos crimes estava na casa de um familiar, no bairro Estância Monazítica, também na Serra. As equipes da PM seguiram para o endereço e encontraram o primo do suspeito, que disse que a arma não estava mais com ele e que teria sido deixada no bairro São Patrício, próxima a uma construção abandonada.
A corporação foi ao local indicado e encontrou a construção onde estava escondida uma pistola calibre 9mm, com um carregador municiado com oito munições intactas, além de outro carregador com três munições.
João Barbosa Filho, juntamente com o armamento apreendido, foi encaminhado à Delegacia Regional de Serra, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e teve o mandado de prisão cumprido. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
De acordo com a Polícia Civil, com a prisão do suspeito, o inquérito será finalizado e relatado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).