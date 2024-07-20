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Com arma do crime

Suspeito de matar casal em bar de Mantenópolis é preso na Serra

Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que João Barbosa Filho, de 37 anos, estaria escondido no bairro Hélio Ferraz, na Serra
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 jul 2024 às 09:17

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 09:17

Suspeito foi conduzido para a Delegac
João Barbosa Filho, de 37 anos foi preso na última sexta-feira (19) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Suspeito de matar um casal em um bar no Centro de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, na última quarta-feira (17), João Barbosa Filho, de 37 anos, foi preso no bairro Hélio Ferraz, na Serra, por volta das 23h30 de sexta-feira (19. Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado após uma denúncia anônima de que ele estaria escondido no local. Com o indivíduo foi apreendida uma pistola, que teria sido utilizada no crime. As vítimas do crime foram identificadas como Laila Ventura de Oliveira, de 30 anos, e o companheiro dela, José Maria Vieira Júnior, de 33.
João era procurado pela polícia após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária. O vídeo (veja abaixo) registra o momento em que o suspeito atira à queima-roupa contra Laila e capta o som dos tiros contra José Maria, dentro do estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, imagens de uma câmera de segurança possibilitaram que o autor dos disparos fosse identificado.

Como ocorreu a prisão

Segundo a PM, os militares foram ao endereço informado na denúncia e localizaram o João na frente de uma residência. O suspeito foi abordado e teve a identidade confirmada, conforme o mandado de prisão em aberto que havia contra ele.
João revelou aos policiais que a arma utilizada nos crimes estava na casa de um familiar, no bairro Estância Monazítica, também na Serra. As equipes da PM seguiram para o endereço e encontraram o primo do suspeito, que disse que a arma não estava mais com ele e que teria sido deixada no bairro São Patrício, próxima a uma construção abandonada.
A corporação foi ao local indicado e encontrou a construção onde estava escondida uma pistola calibre 9mm, com um carregador municiado com oito munições intactas, além de outro carregador com três munições.
João Barbosa Filho, juntamente com o armamento apreendido, foi encaminhado à Delegacia Regional de Serra, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e teve o mandado de prisão cumprido. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
De acordo com a Polícia Civil, com a prisão do suspeito, o inquérito será finalizado e relatado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

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