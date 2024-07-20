Suspeito de matar casal em bar de Mantenópolis é preso na Serra

João Barbosa Filho, de 37 anos foi preso na última sexta-feira (19) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

veja abaixo) registra o momento em que o suspeito atira à queima-roupa contra Laila e capta o som dos tiros contra José Maria, dentro do estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, imagens de uma câmera de segurança possibilitaram que o autor dos disparos fosse identificado. João era procurado pela polícia após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária. O vídeo () registra o momento em que o suspeito atira à queima-roupa contra Laila e capta o som dos tiros contra José Maria, dentro do estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, imagens de uma câmera de segurança possibilitaram que o autor dos disparos fosse identificado.

Como ocorreu a prisão

Segundo a PM, os militares foram ao endereço informado na denúncia e localizaram o João na frente de uma residência. O suspeito foi abordado e teve a identidade confirmada, conforme o mandado de prisão em aberto que havia contra ele.

João revelou aos policiais que a arma utilizada nos crimes estava na casa de um familiar, no bairro Estância Monazítica, também na Serra. As equipes da PM seguiram para o endereço e encontraram o primo do suspeito, que disse que a arma não estava mais com ele e que teria sido deixada no bairro São Patrício, próxima a uma construção abandonada.

A corporação foi ao local indicado e encontrou a construção onde estava escondida uma pistola calibre 9mm, com um carregador municiado com oito munições intactas, além de outro carregador com três munições.