'Fiquei desesperada', diz irmã de mulher morta em bar de Mantenópolis

Segundo Renata, João era amigo e frequentava a casa onde Laila e José Maria moravam. “Ele pode ter feito sem pensar, mas todo ato tem consequência. Ele tirou duas vidas da minha família”, desabafou, em entrevista à TV Gazeta .

Ela disse que recebeu a notícia, mas não imaginava a gravidade. "Eu saí até tranquila, tinha achado que era um bate-boca. Lá, quando ela tentava falar comigo, saía apenas sangue. Me desesperei. Meu filho terminou de socorrer ela, até ela entrar na ambulância. Ela olhou para mim e lágrimas escorreram. O que nos resta é superar essa perda", lamentou.