Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prisão em Guarapari

Suspeito de matar a tiros e incendiar motoboy em Cachoeiro é preso

Rômulo Moraes Aguiar, de 19 anos, foi assassinado a tiros e teve o corpo incendiado com coquetel molotov em um residencial na cidade no dia 18 de agosto deste ano

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 set 2021 às 19:24
Jovem foi morto a tiros e teve corpo incendiado por bandidos
Jovem foi morto a tiros e teve corpo incendiado por bandidos Crédito: Reprodução| redes sociais
Um homem de 23 anos foi preso nesta quinta-feira (9) em Guarapari por suspeita de envolvimento na morte do motoboy Rômulo Moraes Aguiar, de 19 anos. Em 18 de agosto deste ano, o jovem foi assassinado a tiros e teve o corpo incendiado com coquetel molotov — bomba incendiária de fabricação caseira — no residencial Otílio Roncetti, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim. Os dois suspeitos do crime são o jovem e um adolescente de 17 anos, que foi à delegacia dias após o ocorrido e confessou o crime.
O titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, informou que o suspeito foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária por envolvimento no crime de homicídio doloso consumado e homicídio doloso tentado. O homem também teria tentado matar a tiros um vendedor de churrasquinho de 44 anos, atingido por um tiro no rosto e socorrido.
O investigado estava foragido desde o dia 23 de agosto e a polícia chegou a fazer diligências no Estado da Bahia, onde ele teria se refugiado. O suspeito foi no preso no bairro Jardim Santa Rosa, em Guarapari. Ele será transferido para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

RELEMBRE O CRIME

O crime ocorreu na madrugada de 18 de agosto deste ano, uma quarta-feira, e teve grande repercussão na cidade, pois diversos moradores do local flagraram o crime e gravaram o momento em que o motoboy foi assassinado. Dias após o fato, o adolescente de 17 anos foi à delegacia e confessou ter participado do crime.
O delegado Felipe Vivas explicou que a investigação ainda não foi concluída, mas ressaltou que a motivação é relacionada a conflitos antigos de tráfico de drogas e a uma rivalidade entre os envolvidos. A intenção da dupla era matar o vendedor de churrasquinho e o filho dele, pois ambos vinham trocando ameaças com os autores em redes sociais. “O motoboy, Rômulo, que era morador do residencial e amigo do filho do vendedor, foi assassinado por associação a eles”, disse o titular da DHPP de Cachoeiro.

Veja Também

Clima de medo: novo tiroteio é registrado em Mangue Seco, Vitória

Suspeito de tentar matar dono de oficina em assalto é preso em Vila Velha

Ex-assessor parlamentar é assassinado a tiros em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cachoeiro de Itapemirim Guarapari Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados