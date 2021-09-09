Suspeito de matar a tiros e incendiar motoboy em Cachoeiro é preso

Jovem foi morto a tiros e teve corpo incendiado por bandidos Crédito: Reprodução| redes sociais

O titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, informou que o suspeito foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária por envolvimento no crime de homicídio doloso consumado e homicídio doloso tentado. O homem também teria tentado matar a tiros um vendedor de churrasquinho de 44 anos, atingido por um tiro no rosto e socorrido.

O investigado estava foragido desde o dia 23 de agosto e a polícia chegou a fazer diligências no Estado da Bahia , onde ele teria se refugiado. O suspeito foi no preso no bairro Jardim Santa Rosa, em Guarapari. Ele será transferido para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

RELEMBRE O CRIME

O crime ocorreu na madrugada de 18 de agosto deste ano, uma quarta-feira, e teve grande repercussão na cidade, pois diversos moradores do local flagraram o crime e gravaram o momento em que o motoboy foi assassinado. Dias após o fato, o adolescente de 17 anos foi à delegacia e confessou ter participado do crime.

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