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Norte do ES

Suspeito de matar a ex em Aracruz é preso após se entregar em Linhares

Segundo a Polícia Civil do município, Yuri Henrique de Carvalho Barbosa, 22 anos, se entregou na 16ª Delegacia Regional de Linhares

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 14:51
Yuri Henrique de Carvalho Barbosa, 22 anos, teve o mandado de prisão temporária expedido pela justiça Crédito: Divulgação/PM
Foi preso nesta quarta-feira (4) o ex-namorado e principal suspeito de ter matado a facadas a jovem Taiene dos Reis Souza, 20 anos, em Aracruz, Norte do Estado. Segundo a Polícia Civil do município, Yuri Henrique de Carvalho Barbosa, 22 anos, se entregou na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Ele estava foragido desde domingo (1º).
O crime aconteceu por volta das 22 horas de sábado (30). Taiene foi abordada por Yuri na rua de casa, no bairro de Fátima. Após esfaquear a ex, ele fugiu de bicicleta. Taiene chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Camilo. No entanto, após sofrer várias paradas cardiorrespiratórias, a vítima, que levou duas facadas no tórax e uma no braço, não resistiu aos ferimentos e morreu.
Um dia após o crime, a Justiça decretou a prisão do suspeito.
Taiene Reis foi morta a facadas. Ex-namorado é suspeito de cometer o crime Crédito: Reprodução / Facebook
"EX ERA CIUMENTO E POSSESSIVO", DIZ PAI DE JOVEM
Pai da jovem morta a facadas em Aracruz, Edvaldo José de Souza contou que o ex-namorado de Taiene dos Reis Souza era possessivo e não aceitava o fim do relacionamento. Ele tinha um ciúme doentio, afirmou. Em entrevista à TV Gazeta, o pai da jovem contou que o casal havia terminado, mas a Taiene resolveu dar uma segunda chance ao rapaz confiando na promessa de que ele iria mudar, o que não aconteceu. Ela nem podia sair com as amigas, ir ao shopping. Ele proibia, revela.
Edvado José de Souza, pai de Taiene Reis de Souza Crédito: Reprodução TV Gazeta
Taiene foi esfaqueada quando chegava em casa, no bairro de Fátima. Ela havia saído para comer pizza com algumas amigas, que a acompanharam até a esquina de casa. Segundo a polícia, o ex-namorado de Taiane passou de bicicleta, a esfaqueou e fugiu em seguida. A jovem, de 20 anos, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no hospital.
Edvaldo disse que temia que algo pudesse acontecer, por isso buscava a filha no trabalho à noite. Eu já estava prevendo isso, que ele ia ficar perseguindo ela. Que fique de exemplo para as outras filhas, que os filhos escutem os conselhos dos pais, disse.
Agora o pai da jovem diz que o desejo da família é por justiça. Que as autoridades vão atrás e consigam pegá-lo para que ele pague pelo que fez com a minha filha. Essa dor eu sei que não vai passar. É só esperar a justiça mesmo, disse.
Segundo Edvaldo, a família da jovem via que o rapaz era agressivo. Pela forma como ele tratava ela a gente notava. Dava conselhos, mas os filhos muitas vezes não aceitam os conselhos dos pais, desabafou o pai.
A morte de Taiene chocou os moradores de Aracruz. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte e lembraram da alegria contagiante da jovem. Difícil acreditar que sua vida foi interrompida dessa forma. Uma menina tão jovem, tão alegre, que contagiava a todos com sua energia boa e alegria, disse uma amiga.

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