Suspeito de matar a ex em Aracruz é preso após se entregar em Linhares

Foi preso nesta quarta-feira (4) o ex-namorado e principal suspeito de ter matado a facadas a jovem Taiene dos Reis Souza, 20 anos, em Aracruz, Norte do Estado. Segundo a Polícia Civil do município, Yuri Henrique de Carvalho Barbosa, 22 anos, se entregou na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Ele estava foragido desde domingo (1º).
O crime aconteceu por volta das 22 horas de sábado (30). Taiene foi abordada por Yuri na rua de casa, no bairro de Fátima. Após esfaquear a ex, ele fugiu de bicicleta. Taiene chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Camilo. No entanto, após sofrer várias paradas cardiorrespiratórias, a vítima, que levou duas facadas no tórax e uma no braço, não resistiu aos ferimentos e morreu.
Um dia após o crime, a Justiça decretou a prisão do suspeito.
"EX ERA CIUMENTO E POSSESSIVO", DIZ PAI DE JOVEM
Pai da jovem morta a facadas em Aracruz, Edvaldo José de Souza contou que o ex-namorado de Taiene dos Reis Souza era possessivo e não aceitava o fim do relacionamento. Ele tinha um ciúme doentio, afirmou. Em entrevista à TV Gazeta, o pai da jovem contou que o casal havia terminado, mas a Taiene resolveu dar uma segunda chance ao rapaz confiando na promessa de que ele iria mudar, o que não aconteceu. Ela nem podia sair com as amigas, ir ao shopping. Ele proibia, revela.
Taiene foi esfaqueada quando chegava em casa, no bairro de Fátima. Ela havia saído para comer pizza com algumas amigas, que a acompanharam até a esquina de casa. Segundo a polícia, o ex-namorado de Taiane passou de bicicleta, a esfaqueou e fugiu em seguida. A jovem, de 20 anos, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no hospital.
Edvaldo disse que temia que algo pudesse acontecer, por isso buscava a filha no trabalho à noite. Eu já estava prevendo isso, que ele ia ficar perseguindo ela. Que fique de exemplo para as outras filhas, que os filhos escutem os conselhos dos pais, disse.
Agora o pai da jovem diz que o desejo da família é por justiça. Que as autoridades vão atrás e consigam pegá-lo para que ele pague pelo que fez com a minha filha. Essa dor eu sei que não vai passar. É só esperar a justiça mesmo, disse.
Segundo Edvaldo, a família da jovem via que o rapaz era agressivo. Pela forma como ele tratava ela a gente notava. Dava conselhos, mas os filhos muitas vezes não aceitam os conselhos dos pais, desabafou o pai.
A morte de Taiene chocou os moradores de Aracruz. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte e lembraram da alegria contagiante da jovem. Difícil acreditar que sua vida foi interrompida dessa forma. Uma menina tão jovem, tão alegre, que contagiava a todos com sua energia boa e alegria, disse uma amiga.