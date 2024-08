Criminalidade

Suspeito de liderar tráfico é morto em confronto com a PM em Vila Velha

Michael do Carmo da Silva, vulgo 'MK', era um dos líderes do tráfico no bairro Cobi de Cima, segundo a polícia

Imagens de incêndio durante protesto após morte de suspeito de tráfico. (Montagem | Leitor A Gazeta)

Um homem de 34 anos foi morto em confronto com a Polícia Militar no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (9). Michael do Carmo da Silva, mais conhecido como ‘MK’, era, segundo a polícia, integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV), e em resposta à morte dele, criminosos atearam fogo em entulhos e pneus e incendiaram um ônibus na região. As informações são do repórter João Brito, da TV Gazeta e g1 ES.

Segundo o boletim de ocorrência, o confronto começou após a corporação receber um alerta de que alguns indivíduos armados estariam reunidos próximos à escadaria ‘Cajá’, em Cobi de Cima. Chegando ao local, duas equipes se dividiram para realizar um cerco e evitar a fuga.

Porém, ao chegarem ao beco, uma das equipes foi surpreendida por 9 indivíduos armados, que tentaram fugir em direção a uma área de mata em cima do morro. Com isso, a outra equipe da PM foi direcionada ao local para realizar o cerco e prendê-los.

Ao chegarem ao alto do morro, encontraram indivíduos armados próximos a uma casa abandonada que começaram a disparar, iniciando o confronto. Ao fim do tiroteio, Michael do Carmo da Silva foi encontrado com ferimentos de arma de fogo, portando uma pistola calibre 9mm personalizada, com sistema de rajada e mira laser.

Michael estava utilizando uma tornozeleira eletrônica no momento que foi encontrado pelos policiais. Segundo a Secretaria de Justiça do Espírito (Sejus), ele deu entrada no sistema prisional em maio de 2019 por tráfico de drogas, e em junho de 2022 recebeu um alvará de soltura expedido pela Justiça.

Após ser encontrado com ferimentos, Michael foi encaminhado para o Hospital Evangélico, em Vila Velha, mas não resistiu. A arma e a munição foram apreendidas e entregues na Delegacia Regional de Vila Velha.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

O material apreendido será encaminhado para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES). Já o corpo de Michael do Carmo foi levado ao Departamento Médido Legal (DML) para ser necropsiado e, posteriormente, ser liberado aos familiares.

Ônibus queimado

Como forma de protesto pela morte de Michael, criminosos incendiaram um ônibus no bairro Cobi de Cima, e atearam fogo em entulhos e pneus no bairro São Torquato, ambos em Vila Velha. Em Jardim Botânico, Cariacica, o acesso ao bairro foi fechado e criminosos também atearam fogo em entulhos.

Michael do Carmo da Silva, o ‘MK’, era apontado como um dos líderes do tráfico de drogas nos bairros de Cobi de Cima, onde ocorreu o confronto, e Jardim Botânico.

Sobre a queima do ônibus, a Polícia Civil afirmou que ninguém foi detido e o caso seguirá sendo investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP).

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) foi questionada se os episódios afetaram a circulação de ônibus no bairro, mas não houve retorno à reportagem.

