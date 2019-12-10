Suspeito de envolvimento em morte de universitária ao buscar bolo é preso no ES

Suspeito de envolvimento no assassinato da universitária Thaís Oliveira Rodrigues, 22 anos, Clebson Souza Santos, 20, foi preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (9) no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Além dele, a polícia também prendeu Pedro Henrique Dias Vieira Ribeiro, de 23 anos, e Ayala de Almeida Santos, 31.
No mês de maio deste ano, Marcos Antônio Galdino, conhecido como Neco, também foi preso por suspeita de participação no mesmo crime. À época da prisão, informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), indicavam que Neco é um criminoso extremamente perigoso, apontado como responsável por diversos homicídios na Grande Terra Vermelha.
Thaís foi baleada ao buscar um bolo de aniversário no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, em agosto de 2018. Ela estava em um carro, acompanhada da família, e seguia pela Avenida Brasil, quando o veículo (que era dirigido pela tia da Thaís) foi parado por bandidos. De acordo com a PM, a prisão aconteceu depois de uma denúncia.
As investigações apontam que Clebson é o chefe do tráfico de drogas em Morada da Barra. A equipe da 13ª Cia Independente realizou um cerco na casa. Na ocasião, os suspeitos não tentaram fugir. Quando a polícia chegou na residência, Pedro estava com uma arma na cintura, mas não reagiu.
Contra Ayala, que está grávida de quatro meses, há mandado de prisão por tráfico de drogas. Clebson possui cinco mandados por homicídio. No imóvel foram encontrados armas, drogas, material para preparo e embalo de entorpecentes. O trio foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
O QUE FOI APREENDIDO
- 1 arma falsa
- 1 pistola calibre 380
- 143 pinos de cocaína
- 3 carregadores
- 1 revólver calibre 38
- 39 pedras de crack
- 38 munições intactas de 380
- 25 munições intactas de calibre 38
- 3 munições intactas de calibre 12
- 3 pacotes de sacola de chup-chup (usado para embalar drogas)
- 1 bucha de maconha
- 1 máscara
- R$ 563 em espécie
- 2 potes de ácido bórico
- Pó Royal que seria para mistura da cocaína
- 2 celulares