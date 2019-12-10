Suspeito de envolvimento em morte de universitária ao buscar bolo é preso no ES

Suspeito de ser chefe do tráfico de drogas em Morada da Barra é preso Crédito: Divulgação Polícia Militar

Thaís foi baleada ao buscar um bolo de aniversário no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, em agosto de 2018. Ela estava em um carro, acompanhada da família, e seguia pela Avenida Brasil, quando o veículo (que era dirigido pela tia da Thaís) foi parado por bandidos. De acordo com a PM, a prisão aconteceu depois de uma denúncia.

Thaís Oliveira Rodrigues morava no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha; crime ocorreu na Avenida Brasil, em Morada da Barra, mesmo município Crédito: Reprodução/Facebook

As investigações apontam que Clebson é o chefe do tráfico de drogas em Morada da Barra. A equipe da 13ª Cia Independente realizou um cerco na casa. Na ocasião, os suspeitos não tentaram fugir. Quando a polícia chegou na residência, Pedro estava com uma arma na cintura, mas não reagiu.

Contra Ayala, que está grávida de quatro meses, há mandado de prisão por tráfico de drogas. Clebson possui cinco mandados por homicídio. No imóvel foram encontrados armas, drogas, material para preparo e embalo de entorpecentes. O trio foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

O QUE FOI APREENDIDO