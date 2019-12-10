Polícia prende acusado de assassinato em Cariacica

Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Larissa Avilez

Acusado de envolvimento no assassinato de uma pessoa em Cariacica , Breno do Nascimento Martins foi preso nesta segunda-feira (9), em cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Apelidado de Mosca, ele é um dos envolvidos no crime, motivado por dívida de drogas. A vítima não teve o nome e nem a idade revelados.

O detido teria agido junto de outros três homens: Patrick Arial Lirio (Balão), Lahanderson Neves da Silva e Felix Barreto Vieira da Silva (Pequeno). Os dois primeiros já estão presos preventivamente em presídios de Viana. Já contra o terceiro consta um mandato de prisão em aberto, expedido em 29 de outubro deste ano.

PERIGOSOS

Acusados de homicídio qualificado, eles foram considerados pelo juiz Daniel Barrioni de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Cariacica, de elevada periculosidade e frieza, por desferir diversos golpes com instrumentos perfuro contundentes e contundentes na vítima", que foi informada sobre a dívida com traficantes e alertada de que não deveria aparecer nos bairros Alice Counho e Ferreira Borges  aviso que não foi respeitado.

Além disso, todos também respondem a outros crimes, como roubo, tráfico e porte de arma, de acordo com a decisão judicial. Diante dos fatos o magistrado decretou a prisão preventiva deles, já que poderiam prejudicar a ordem pública e a aplicação da lei penal caso ficassem soltos durante o processo.

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No texto, também consta que crimes de extrema periculosidade, como este, estão acontecendo de forma demasiada, o que vem gerando uma enorme sensação de insegurança na população e que o tráfico de drogas é o maior flagelo sofrido na humanidade nos últimos 50 anos ( ) sobretudo porque os males não se limitam aos usuários, mas atingem vítimas inocentes.

A INVESTIGAÇÃO