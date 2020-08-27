Suspeito de cometer três homicídios é preso em Linhares

Do G1 ES

Suspeito de homicídios é preso em Linhares Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um homem de 25 anos, suspeito de pelo menos três homicídios em Linhares , no Norte do Espírito Santo , foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (26). Ele estava escondido em uma casa no bairro Novo Horizonte.

De acordo com a PC, a casa alugada em que ele estava era considerada de classe média alta. O suspeito resistiu à prisão e tentou fugir pulando um muro da casa, mas acabou preso.

O serviço de inteligência da Polícia Civil realizou vários levantamentos e descobriu que ele estava escondido em uma casa de classe média alta que, inclusive, tem piscina. Ele tentou fugir pulando um muro de mais de cinco metros de altura, mas os policiais civis estavam cercando a residência e conseguiram prendê-lo, explicou o delegado Fabrício Lucindo.

O homem estava sendo procurado desde o início do ano. Ele foi solto do sistema carcerário em 2019 e voltou a cometer crimes aqui na nossa região. No mínimo, ele concluiu três homicídios consumados, disse Lucindo.

Entre os crimes pelos quais é suspeito, está um homicídio no bairro Aviso, ocorrido em fevereiro. Na época, um homem foi morto após ter sido sequestrado com o irmão gêmeo. O motivo seria o envolvimento da vítima no tráfico de drogas.

Duas armas foram encontradas na casa e apreendidas. Para o delegado, a prisão de mais um criminoso considerado perigoso deve trazer a sensação de mais segurança para a população.