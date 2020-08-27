AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Norte do ES

Suspeito de cometer três homicídios é preso em Linhares

De acordo com a PC, ele estava em uma casa alugada que tinha até piscina. Homem resistiu à prisão e tentou fugir pulando um muro da casa, mas acabou preso

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 06:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 06:46

  • Do G1 ES

Suspeito de homicídios é preso em Linhares
Suspeito de homicídios é preso em Linhares Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um homem de 25 anos, suspeito de pelo menos três homicídios em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (26). Ele estava escondido em uma casa no bairro Novo Horizonte.
De acordo com a PC, a casa alugada em que ele estava era considerada de classe média alta. O suspeito resistiu à prisão e tentou fugir pulando um muro da casa, mas acabou preso.
O serviço de inteligência da Polícia Civil realizou vários levantamentos e descobriu que ele estava escondido em uma casa de classe média alta que, inclusive, tem piscina. Ele tentou fugir pulando um muro de mais de cinco metros de altura, mas os policiais civis estavam cercando a residência e conseguiram prendê-lo, explicou o delegado Fabrício Lucindo.

Veja Também

Homem que não voltou para a prisão após saidinha de Natal é preso no ES

Para evitar anulação de processos, MPES recomenda que promotores peçam prisão preventiva

O homem estava sendo procurado desde o início do ano. Ele foi solto do sistema carcerário em 2019 e voltou a cometer crimes aqui na nossa região. No mínimo, ele concluiu três homicídios consumados, disse Lucindo.
Entre os crimes pelos quais é suspeito, está um homicídio no bairro Aviso, ocorrido em fevereiro. Na época, um homem foi morto após ter sido sequestrado com o irmão gêmeo. O motivo seria o envolvimento da vítima no tráfico de drogas.
Duas armas foram encontradas na casa e apreendidas. Para o delegado, a prisão de mais um criminoso considerado perigoso deve trazer a sensação de mais segurança para a população.
A gente considera um elemento de alta periculosidade, porque, além de cometer homicídios, ele está envolvido no tráfico de entorpecentes. São prisões rotineiras focadas em gente que comete crimes violentos e envolvida com guerra de gangues. Nosso objetivo é reduzir a criminalidade, retirando de circulação esses elementos perigosos, finalizou o delegado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mendonça autoriza segundo inquérito da PF contra Lulinha
Lucas Dias morava na casa interditada após desabamento que deixou quatro mortos em Cariacica
Tragédia que matou 4 em Cariacica interdita casa e deixa família desalojada
Lâmpada, conta de luz, iluminação, energia elétrica
Conta de luz manterá bandeira tarifária amarela em agosto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados