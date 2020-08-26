Homem que não voltou para a prisão após saidinha de Natal é preso no ES

A Polícia Militar realizou a Operação Sentinela nesta quarta-feira (26) em todo o Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar prendeu um homem que estava foragido do sistema prisional desde dezembro de 2019, durante a Operação Sentinela nesta quarta-feira (26). Adriano Dias foi encontrado em Ponta da Fruta, Vila Velha

Conforme divulgado pela polícia, Adriano possui uma extensa ficha criminal. O detido tem passagem por assalto a mão armada e estava preso desde 2002 por tráfico de drogas. No dia 26 de dezembro de 2019, porém, segundo a corporação, Adriano recebeu o benefício da saída temporária de Natal e não retornou para a prisão.

A Polícia Militar prendeu Adriano Dias, que não retornou para a prisão após "saidinha" em 2019 Crédito: Divulgação/PMES

A Polícia Militar também conseguiu prender Gabriel Rodrigues Grazziotti, de 22 anos, considerado o alvo da operação desta quarta (26), no bairro Barcelona, na Serra . Contra Gabriel havia um mandado de prisão em aberto por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

OPERAÇÃO SENTINELA

A Operação Sentinela possui o objetivo de combater o homicídio e o tráfico de drogas em todo o Espírito Santo. Nesta quarta-feira (26), segundo a polícia, foram empregados mais de 500 agentes em ações no interior do Estado e a Grande Vitória.

De acordo com a Polícia Militar, nesta fase da operação, foram 35 pessoas detidas, sendo duas por homicídio e seis por tráfico de drogas. Além disso, 53 mandados de busca e apreensão domiciliares foram cumpridos.

A Polícia Militar realizou a Operação Sentinela nesta quarta-feira (26) em todo o Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMES