Homem que não voltou para a prisão após saidinha de Natal é preso no ES

A Polícia Militar prendeu um homem que estava foragido do sistema prisional desde dezembro de 2019, durante a Operação Sentinela nesta quarta-feira (26). Adriano Dias foi encontrado em Ponta da Fruta, Vila Velha.
Conforme divulgado pela polícia, Adriano possui uma extensa ficha criminal. O detido tem passagem por assalto a mão armada e estava preso desde 2002 por tráfico de drogas. No dia 26 de dezembro de 2019, porém, segundo a corporação, Adriano recebeu o benefício da saída temporária de Natal e não retornou para a prisão.
A Polícia Militar também conseguiu prender Gabriel Rodrigues Grazziotti, de 22 anos, considerado o alvo da operação desta quarta (26), no bairro Barcelona, na Serra. Contra Gabriel havia um mandado de prisão em aberto por tráfico e associação ao tráfico de drogas.
OPERAÇÃO SENTINELA
A Operação Sentinela possui o objetivo de combater o homicídio e o tráfico de drogas em todo o Espírito Santo. Nesta quarta-feira (26), segundo a polícia, foram empregados mais de 500 agentes em ações no interior do Estado e a Grande Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, nesta fase da operação, foram 35 pessoas detidas, sendo duas por homicídio e seis por tráfico de drogas. Além disso, 53 mandados de busca e apreensão domiciliares foram cumpridos.
A corporação divulgou também que foram apreendidas 1504 pedras de crack, 478 papelotes ou pinos de cocaína e 531 buchas de maconha. A PM também encontrou 11 armas e 32 munições durante a operação.