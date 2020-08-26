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Operação Sentinela

Homem que não voltou para a prisão após saidinha de Natal é preso no ES

Segundo a Polícia Militar, Adriano Dias estava preso desde 2002 pelo crime de tráfico de drogas; em dezembro de 2019 ele não voltou após a saída temporária

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 19:44
Imagens da Operação Sentinela, realizada pela Polícia Militar, nesta quarta-feira (26)
A Polícia Militar realizou a Operação Sentinela nesta quarta-feira (26) em todo o Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar prendeu um homem que estava foragido do sistema prisional desde dezembro de 2019, durante a Operação Sentinela nesta quarta-feira (26). Adriano Dias foi encontrado em Ponta da Fruta, Vila Velha.
Conforme divulgado pela polícia, Adriano possui uma extensa ficha criminal. O detido tem passagem por assalto a mão armada e estava preso desde 2002 por tráfico de drogas. No dia 26 de dezembro de 2019, porém, segundo a corporação, Adriano recebeu o benefício da saída temporária de Natal e não retornou para a prisão.
Adriano Dias, preso nesta quarta-feira (26) durante operação da PM
A Polícia Militar prendeu Adriano Dias, que não retornou para a prisão após "saidinha" em 2019 Crédito: Divulgação/PMES
A Polícia Militar também conseguiu prender Gabriel Rodrigues Grazziotti, de 22 anos, considerado o alvo da operação desta quarta (26), no bairro Barcelona, na Serra. Contra Gabriel havia um mandado de prisão em aberto por tráfico e associação ao tráfico de drogas. 

OPERAÇÃO SENTINELA

A Operação Sentinela possui o objetivo de combater o homicídio e o tráfico de drogas em todo o Espírito Santo. Nesta quarta-feira (26), segundo a polícia, foram empregados mais de 500 agentes em ações no interior do Estado e a Grande Vitória. 
De acordo com a Polícia Militar, nesta fase da operação, foram 35 pessoas detidas, sendo duas por homicídio e seis por tráfico de drogas. Além disso, 53 mandados de busca e apreensão domiciliares foram cumpridos.
Imagens da Operação Sentinela, realizada pela Polícia Militar, nesta quarta-feira (26)
A Polícia Militar realizou a Operação Sentinela nesta quarta-feira (26) em todo o Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMES
A corporação divulgou também que foram apreendidas 1504 pedras de crack, 478 papelotes ou pinos de cocaína e 531 buchas de maconha. A PM também encontrou 11 armas e 32 munições durante a operação.
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