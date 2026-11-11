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Polícia

Suspeito de ataques a tiros na Serra oferece R$ 20 mil para não ser preso

Homem de 22 anos foi detido com pistola de uso restrito; Polícia Penal aponta ligação com facção e possível central de monitoramento de viaturas

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 21:45

Redação A Gazeta

Redação A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2026 às 21:45
Wendel Gabriel Souza da Silva e o material encontrado em posse dele na Serra
Wendel Gabriel Souza da Silva e o material encontrado em posse dele na Serra Divulgação | PP

Um homem de 22 anos foi detido com uma arma de uso restrito na região entre o bairro Jardim Atlântico e Grande Jacaraípe, na Serra, nesta terça-feira (10). Segundo a Polícia Penal, Wendel Gabriel Souza da Silva tentou subornar os agentes, oferecendo R$ 20 mil para evitar a prisão.


A abordagem ocorreu durante uma operação do Grupamento de Recaptura (Recap), que procurava outro homem, foragido do sistema prisional. Durante o patrulhamento em uma viatura descaracterizada, os policiais penais perceberam que Wendel carregava um objeto semelhante a uma arma na cintura. Ao notar a aproximação da equipe, ele tentou fugir para o quintal de uma residência, mas foi alcançado.


Durante a revista, os agentes encontraram uma pistola de fabricação turca, da marca Sarsilmaz, calibre 9 mm, com numeração suprimida e carregador com dez munições intactas.


De acordo com o diretor de Operações da Polícia Penal do Espírito Santo, Weleson Vieira, o suspeito integra o Terceiro Comando de Vitória (TCP) e exerce uma função de liderança na facção. Ainda segundo o diretor, Wendel mantinha um sistema de videomonitoramento em casa para acompanhar a movimentação das forças de segurança e de integrantes de grupos rivais.


“Segundo ele, o videomonitoramento é para monitorar a chegada da polícia e rivais, uma vez que ele figura como um dos envolvidos nos ataques que têm ocorrido na região de Santo Antônio, na Serra. Ele é de Pantanal, próximo à Cidade Pomar. Ele está ordenando e participando ativamente desses ataques”, detalhou Vieira.  

Computador usada como videomonitoramento por Wendel Gabriel Souza da Silva
Computador usado por Wendel Gabriel Souza da Silva no monitoramento Divulgação | PP

Os casos citados pelo diretor ocorreram ao longo da última semana. Na segunda-feira (9), Talisson Correia foi morto a tiros em um beco em Santo Antônio. Já um adolescente de 17 anos foi assassinado em Serra Sede, próximo a região onde Talisson morreu.

Drogas e materiais apreendidos

Além da pistola e das munições, os policiais apreenderam aproximadamente 70 gramas de uma substância semelhante ao crack, uma balança de precisão, cerca de 100 embalagens plásticas utilizadas para acondicionar drogas, um aparelho celular e R$ 80 em dinheiro.


Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Wendel foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa.


O suspeito foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia Regional de Laranjeiras, na Serra, para os procedimentos legais.

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