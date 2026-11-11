Suspeito de ataques a tiros na Serra oferece R$ 20 mil para não ser preso

Um homem de 22 anos foi detido com uma arma de uso restrito na região entre o bairro Jardim Atlântico e Grande Jacaraípe, na Serra, nesta terça-feira (10). Segundo a Polícia Penal, Wendel Gabriel Souza da Silva tentou subornar os agentes, oferecendo R$ 20 mil para evitar a prisão.





A abordagem ocorreu durante uma operação do Grupamento de Recaptura (Recap), que procurava outro homem, foragido do sistema prisional. Durante o patrulhamento em uma viatura descaracterizada, os policiais penais perceberam que Wendel carregava um objeto semelhante a uma arma na cintura. Ao notar a aproximação da equipe, ele tentou fugir para o quintal de uma residência, mas foi alcançado.





Durante a revista, os agentes encontraram uma pistola de fabricação turca, da marca Sarsilmaz, calibre 9 mm, com numeração suprimida e carregador com dez munições intactas.





De acordo com o diretor de Operações da Polícia Penal do Espírito Santo, Weleson Vieira, o suspeito integra o Terceiro Comando de Vitória (TCP) e exerce uma função de liderança na facção. Ainda segundo o diretor, Wendel mantinha um sistema de videomonitoramento em casa para acompanhar a movimentação das forças de segurança e de integrantes de grupos rivais.





“Segundo ele, o videomonitoramento é para monitorar a chegada da polícia e rivais, uma vez que ele figura como um dos envolvidos nos ataques que têm ocorrido na região de Santo Antônio, na Serra. Ele é de Pantanal, próximo à Cidade Pomar. Ele está ordenando e participando ativamente desses ataques”, detalhou Vieira.