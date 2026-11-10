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Polícia

Foragido envolvido em sequestro de ônibus com reféns em Niterói é preso no ES

Homem de 35 anos, com mais de 44 anos de pena a cumprir, estava foragido desde outubro de 2025 e foi localizado em Presidente Kennedy

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 18:34

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

10 nov 2026 às 18:34
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Jhon estava foragido do sistema penitenciário fluminense havia cerca de um ano  
 Crédito: Policia  Civil 

Um homem de 35 anos, condenado a mais de 44 anos de prisão e envolvido em um sequestro de ônibus com passageiros feitos reféns em Niterói, no Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta terça-feira (10), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Jhon Lenon Silva Barbosa, conhecido como “Jhon”, estava foragido da Justiça fluminense e foi localizado na comunidade de Santa Maria, na zona rural do município.


Segundo a Polícia Civil, Jhon estava foragido desde 18 de outubro de 2025, quando recebeu autorização para saída temporária do sistema prisional, mas não retornou à unidade após o fim do benefício. Contra ele, havia um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 


Um dos crimes de maior repercussão envolvendo Jhon ocorreu em março de 2017, quando ele participou de um sequestro de ônibus na subida da Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio de Janeiro. Na ocasião, passageiros da linha Alcântara-Niterói foram feitos reféns durante a ação, que durou cerca de 30 minutos e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). 


De acordo com o delegado Daniel de Araújo, Jhon estava em Presidente Kennedy havia aproximadamente um ano. Ele foi localizado após um trabalho conjunto da Polícia Militar, da Guarda Municipal e de equipes de inteligência do Rio de Janeiro.


Após a prisão, Jhon foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça.

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