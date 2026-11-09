Seis cães e gatos morrem com suspeita de envenenamento em Iúna

Alguns dos animais chegaram a receber atendimento veterinário, com aplicação de soro e medicamentos na tentativa de reverter uma possível intoxicação, mas não resistiram. Diante da semelhança dos sintomas, os protetores suspeitam que alguma substância tóxica tenha sido utilizada, possivelmente o produto conhecido popularmente como "chumbinho". No entanto, não há confirmação sobre a causa das mortes nem sobre a substância que poderia ter sido utilizada.





Um dos episódios mais recentes ocorreu no bairro Niterói, nas proximidades de uma agência de cooperativa de crédito. Uma cadela conhecida como Caramelo morreu após apresentar sintomas de possível envenenamento. Pessoas que presenciaram a situação tentaram socorrê-la, mas o animal não resistiu.





A situação também mobilizou a protetora independente Fátima de Oliveira, que atua na região. Segundo a associação, ela encontrou um pedaço de quibe que levantou a suspeita de estar contaminado com alguma substância tóxica. Abalada com a situação, a protetora descartou o alimento antes de fotografá-lo ou preservá-lo para uma eventual análise. Por isso, não foi possível confirmar se havia alguma substância tóxica no produto.





A possibilidade de alimentos contaminados espalhados pelas ruas preocupa os protetores, que alertam para os riscos tanto aos animais quanto às pessoas que possam entrar em contato com essas substâncias.