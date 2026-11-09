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Suspeita de maus-tratos

Seis cães e gatos morrem com suspeita de envenenamento em Iúna

Animais apresentaram sintomas semelhantes em diferentes pontos do município; Polícia Civil investiga as mortes, e CPI acompanha o caso

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 19:28

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

09 nov 2026 às 19:28
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
cachorro recebendo aplicação de sorro na tentativa de reverter o quadro de intoxicação
 Crédito: Associação Amigo Fiel Iúna 

Seis cães e gatos morreram com suspeita de envenenamento em diferentes bairros de Iúna, na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Associação Amigo Fiel Iúna, os casos foram registrados no final outubro e inicio de novembro e envolvem animais que apresentaram sintomas semelhantes, como salivação excessiva, dificuldade de locomoção e convulsões. A entidade suspeita que as mortes possam estar relacionadas e busca informações que ajudem a esclarecer os casos.


Os registros foram feitos nos bairros Guanabara, Vila Nova, Niterói e Pito, além da região Praça do Ginásio de Esportes. Segundo a associação, os animais apresentaram sintomas como tremores, dores abdominais, dificuldade de locomoção e espuma pela boca. Em alguns casos, o quadro evoluiu rapidamente para convulsões e morte.


A reportagem de A Gazeta teve acesso a imagens dos animais mortos, mas optou por não divulgá-las devido ao conteúdo sensível.

Alguns dos animais chegaram a receber atendimento veterinário, com aplicação de soro e medicamentos na tentativa de reverter uma possível intoxicação, mas não resistiram.  Diante da semelhança dos sintomas, os protetores suspeitam que alguma substância tóxica tenha sido utilizada, possivelmente o produto conhecido popularmente como "chumbinho". No entanto, não há confirmação sobre a causa das mortes nem sobre a substância que poderia ter sido utilizada.


Um dos episódios mais recentes ocorreu no bairro Niterói, nas proximidades de uma agência de cooperativa de crédito. Uma cadela conhecida como Caramelo morreu após apresentar sintomas de possível envenenamento. Pessoas que presenciaram a situação tentaram socorrê-la, mas o animal não resistiu.


A situação também mobilizou a protetora independente Fátima de Oliveira, que atua na região. Segundo a associação, ela encontrou um pedaço de quibe que levantou a suspeita de estar contaminado com alguma substância tóxica. Abalada com a situação, a protetora descartou o alimento antes de fotografá-lo ou preservá-lo para uma eventual análise. Por isso, não foi possível confirmar se havia alguma substância tóxica no produto.


A possibilidade de alimentos contaminados espalhados pelas ruas preocupa os protetores, que alertam para os riscos tanto aos animais quanto às pessoas que possam entrar em contato com essas substâncias.

Associação busca imagens de câmeras de segurança

Além de reunir informações sobre as mortes, a Associação Amigo Fiel Iúna tenta obter imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos aos locais onde os animais foram encontrados. A expectativa é que as gravações ajudem a esclarecer o que aconteceu e, caso seja confirmada a ocorrência de crimes, a identificar possíveis responsáveis.


Segundo a entidade, ao solicitar imagens de um dos casos, foram informados de que o fornecimento das gravações dependeria de autorização judicial.


A associação afirma ter registros em vídeo relacionados ao caso mais recente e pede que os estabelecimentos preservem as imagens de segurança, para evitar que sejam apagadas devido ao prazo de armazenamento dos equipamentos.

Polícia investiga mortes

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Iúna. A corporação não divulgou outros detalhes para preservar o andamento das apurações.


Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181, por telefone, pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.


A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos aos Animais também acompanha a situação e informou que iniciou os procedimentos para entrar em contato com a delegacia responsável pela investigação.


Segundo a comissão, um boletim de ocorrência foi registrado, mas não há, até o momento, corpos disponíveis para a realização de perícia. Por esse motivo, a CPI orientou que, em caso de novas mortes em circunstâncias semelhantes, os corpos sejam preservados para possibilitar exames técnicos e contribuir para o esclarecimento dos fatos.


A comissão informou ainda que continuará acompanhando o caso.


Em nota, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Iúna, informou que aguarda o recebimento da documentação sobre as ocorrências para analisar a situação e adotar as providências cabíveis.

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