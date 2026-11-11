BR 101 será totalmente interditada em Iconha nesta quarta (11); veja horário

A BR 101 será totalmente interditada no quilômetro 372,8, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (11), das 14h às 15h, para a detonação de rochas. O serviço faz parte das obras de duplicação do trecho sul da rodovia, com previsão de conclusão para o final de 2026.





Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, a atividade será realizada com uso controlado de explosivos, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. A estimativa é de retirada de aproximadamente 5.274,05 m³ de material rochoso.





Durante o período programado para realização do serviço, o acesso de veículos e pedestres será bloqueado para garantir a segurança dos usuários e das equipes envolvidas. Caso necessário, após a conclusão da detonação e a verificação das condições da pista, poderá ser implantado o sistema de Pare e Siga até a completa execução da limpeza.





A Ecovias informou ainda que a operação poderá ser adiada em caso de chuva ou condições meteorológicas desfavoráveis.