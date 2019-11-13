Suspeito de assalto é morto após perseguição policial em Cariacica

PM atende ocorrência no bairro Vila Isabel, em Cariacica Crédito: Internauta

Um suspeito de assalto foi morto e outro foi preso após ser perseguido pela Polícia Militar no bairro Vila Isabel, em Cariacica , por volta das 20h20 desta terça-feira (12). De acordo com a polícia, Claudio de Jesus Ramos Júnior, o Juninho Pastor, de 25 anos, e o comparsa dele, Jucimar Santos de Souza, 31 anos, roubaram uma moto Honda CG 160 vermelha de uma mulher de 39 anos.

Durante patrulhamento na região, os policiais militares foram informados sobre o crime e avistaram o veículo e dois criminosos em fuga. Os PMs iniciaram uma perseguição. Jucimar perdeu o controle da direção e a dupla caiu. Segundo a polícia, quando deram voz de prisão aos suspeitos, Juninho Pastor levantou e apontou uma arma em direção aos policiais.

Um militar reagiu e atirou no tórax dele. Ele foi socorrido por uma viatura e levado até o Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município. No entanto, Juninho Pastor não resistiu aos ferimentos e morreu durante atendimento médico. Em seguida, foi identificado que a arma que ele portava era falsa.

De acordo com os policiais, após cair da moto, Jucimar também apontou uma arma na direção deles. Os agentes da segurança atiraram quatro vezes contra o suspeito, mas ele não ficou ferido e conseguiu correr até o terraço de uma igreja. A suposta arma que ele portava também era falsa.