Jovem é esfaqueado após reagir a assalto em Cariacica

Um jovem de 25 anos foi esfaqueado após reagir um assalto no bairro Porto Novo, em Cariacica, às 18h deste domingo (15).
Ele contou à polícia que havia saído de um bar e seguia para casa a pé, pela Rua Silvano Ferreira Santos, quando foi abordado por um bandido armado com uma faca.
Quando o criminoso anunciou o assalto, o jovem deu um chute no bandido. O assaltante reagiu e atingiu a vítima com duas facadas na coxa. O ladrão levou o celular.
Moradores que passavam pela rua levaram o jovem ao PA de Alto Lage. Ele foi socorrido e já recebeu alta. À polícia, ele disse que é natural da Bahia e está no Estado há cerca de uma semana em busca de emprego.