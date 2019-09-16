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Violência

Jovem é esfaqueado após reagir a assalto em Cariacica

Vítima contou à polícia que havia saído de um bar e seguia para casa a pé, pela Rua Silvano Ferreira Santos, em Porto Novo, quando foi abordada por um bandido armado com uma faca
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

16 set 2019 às 04:12

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 04:12

Caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 25 anos foi esfaqueado após reagir um assalto no bairro Porto Novo, em Cariacica, às 18h deste domingo (15).
Ele contou à polícia que havia saído de um bar e seguia para casa a pé, pela Rua Silvano Ferreira Santos, quando foi abordado por um bandido armado com uma faca.
> Os bairros com mais roubo de veículos na Grande Vitória
Quando o criminoso anunciou o assalto, o jovem deu um chute no bandido. O assaltante reagiu e atingiu a vítima com duas facadas na coxa. O ladrão levou o celular.
Moradores que passavam pela rua levaram o jovem ao PA de Alto Lage. Ele foi socorrido e já recebeu alta. À polícia, ele disse que é natural da Bahia e está no Estado há cerca de uma semana em busca de emprego.

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