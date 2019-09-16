Jovem é esfaqueado após reagir a assalto em Cariacica

Caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira

Um jovem de 25 anos foi esfaqueado após reagir um assalto no bairro Porto Novo, em Cariacica , às 18h deste domingo (15).

Ele contou à polícia que havia saído de um bar e seguia para casa a pé, pela Rua Silvano Ferreira Santos, quando foi abordado por um bandido armado com uma faca.

Quando o criminoso anunciou o assalto, o jovem deu um chute no bandido. O assaltante reagiu e atingiu a vítima com duas facadas na coxa. O ladrão levou o celular.