Suspeito de assaltar motorista do governador é preso com drogas em Vila Velha

Um homem de 24 anos suspeito de assaltar o motorista do governador Renato Casagrande (PSB) foi preso no bairro Ataíde, em Vila Velha, na sexta-feira (21). Na casa em que ele foi encontrado, foram apreendidos celulares, dinheiro, drogas e uma motocicleta furtada. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) , após a prisão, o suspeito foi reconhecido pela vítima como um dos dois autores do assalto, ocorrido na última quinta-feira (20), no Ibes, no mesmo município. Um outro indivíduo que estava na casa fugiu pelos fundos do imóvel ao notar a presença da polícia e não foi capturado.

Segundo a PM, foram encontradas 112 pedras de crack, 50 gramas de ácido bórico, 50 gramas de lidocaína, material para embalo, um caderno de anotações para controle do tráfico de drogas, três celulares, R$ 653,00 em espécie e duas balanças de precisão.

Grupo estaria efetuando roubos em Vila Velha

Militares do Serviço de Inteligência do 4° Batalhão de Polícia Militar, da 17ª Companhia Independente e da Força Tática do 4° BPM, em ação conjunta, foram até o bairro Ataíde após receberem informações de que um grupo de pessoas estaria efetuando furtos e roubos em Vila Velha desde a madrugada do último dia 19.

Suspeito de roubar motorista do governador é preso com drogas em Ataíde Crédito: Divulgação Sesp

"As equipes realizaram diligências ininterruptas desde a manhã de quinta-feira (20), contando também com o apoio das equipes de patrulhamento ostensivo no sentido de identificar e capturar os autores das ações ilícitas", diz nota da PM, enviada à reportagem na manhã de sábado (22).

Ainda de acordo com a nota, durante a ação, os policiais identificaram o envolvimento do grupo em diversos casos, incluindo o furto de duas motocicletas e a tentativa de roubo de um veículo T-Cross, dirigido pelo motorista do governador. Na ocasião, a vítima foi agredida, e teve a chave do carro e um celular levados. Ambos os objetos foram recuperados.

"Foi realizado contato com as vítimas após o crime e apresentadas imagens com supostos indivíduos envolvidos em delitos na região. Em ato contínuo, a vitima do assalto realizado no bairro Ibes, na manhã do último dia 20, reconheceu o suspeito como um dos autores do crime", diz o texto da polícia.