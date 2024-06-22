Suspeito de assaltar motorista do governador é preso com drogas em Vila Velha

Um homem de 24 anos suspeito de assaltar o motorista do governador Renato Casagrande (PSB) foi preso no bairro Ataíde, em Vila Velha, na sexta-feira (21). Na casa em que ele foi encontrado, foram apreendidos celulares, dinheiro, drogas e uma motocicleta furtada. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.
De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), após a prisão, o suspeito foi reconhecido pela vítima como um dos dois autores do assalto, ocorrido na última quinta-feira (20), no Ibes, no mesmo município. Um outro indivíduo que estava na casa fugiu pelos fundos do imóvel ao notar a presença da polícia e não foi capturado.
Segundo a PM, foram encontradas 112 pedras de crack, 50 gramas de ácido bórico, 50 gramas de lidocaína, material para embalo, um caderno de anotações para controle do tráfico de drogas, três celulares, R$ 653,00 em espécie e duas balanças de precisão.
Grupo estaria efetuando roubos em Vila Velha
Militares do Serviço de Inteligência do 4° Batalhão de Polícia Militar, da 17ª Companhia Independente e da Força Tática do 4° BPM, em ação conjunta, foram até o bairro Ataíde após receberem informações de que um grupo de pessoas estaria efetuando furtos e roubos em Vila Velha desde a madrugada do último dia 19.
"As equipes realizaram diligências ininterruptas desde a manhã de quinta-feira (20), contando também com o apoio das equipes de patrulhamento ostensivo no sentido de identificar e capturar os autores das ações ilícitas", diz nota da PM, enviada à reportagem na manhã de sábado (22).
Ainda de acordo com a nota, durante a ação, os policiais identificaram o envolvimento do grupo em diversos casos, incluindo o furto de duas motocicletas e a tentativa de roubo de um veículo T-Cross, dirigido pelo motorista do governador. Na ocasião, a vítima foi agredida, e teve a chave do carro e um celular levados. Ambos os objetos foram recuperados.
"Foi realizado contato com as vítimas após o crime e apresentadas imagens com supostos indivíduos envolvidos em delitos na região. Em ato contínuo, a vitima do assalto realizado no bairro Ibes, na manhã do último dia 20, reconheceu o suspeito como um dos autores do crime", diz o texto da polícia.
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), também por meio de nota, informou que o suspeito, de 24 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, roubo com uso de arma de fogo, furto qualificado duas vezes, com agravante por terem sido furtos continuados. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).