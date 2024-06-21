Criminosos invadem instituição financeira e rendem clientes em Vila Velha

Uma instituição financeira, localizada no bairro Santa Mônica, em Vila Velha , foi invadida por dois criminosos, na manhã desta sexta-feira (21). Os homens renderam os clientes e jogaram álcool no estabelecimento.

Uma câmera de segurança flagrou os assaltantes correndo em direção ao local (veja acima). Segundo testemunhas, eles chegaram em uma moto, estacionaram a poucos metros e desceram sem tirar o capacete.

Durante o assalto, dois clientes foram rendidos. Da instituição, nada foi roubado. A moto usada pelos assaltantes estava com a placa tampada.

Segundo apuração da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta, os criminosos fugiram com R$ 200 roubados de um dos clientes.

Polícia Militar foi acionada e informou que uma equipe foi ao local e conversou com uma funcionária. Ela disse que dois indivíduos armados entraram no estabelecimento e jogaram álcool na agência para que ela saísse do local. O cliente roubado não aguardou a chegada dos policiais. Nenhum suspeito foi detido.

Já a Polícia Civil destacou que em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à PC. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

A reportagem procurou pela Guarda Municipal e a assessoria de imprensa da instituição. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Caso semelhante

Para ameaçar os funcionários do local, eles jogaram a substância inflamável nas vítimas. Um dos criminosos, identificado como Saulo de Souza, foi preso. Já o segundo, Carlos Matheus dos Santos Dias, de 21 anos, foi denunciado, mas não preso e não é considerado foragido, pois a Justiça ainda não concedeu prisão preventiva.

Saulo de Souza já foi preso pelo crime e Carlos Matheus dos Santos Dias é suspeito de participar do assalto Crédito: Divulgação | Polícia Civil