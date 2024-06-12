Os detalhes de assalto em que dupla jogou gasolina em clientes no ES

No dia 4 de abril deste ano, duas funcionárias e 10 clientes de uma instituição financeira, em Guaranhuns, Vila Velha , viveram minutos de terror. Dois homens, um deles estando armado, entraram no estabelecimento com um galão de gasolina e isqueiro, e roubaram mais de R$ 70 mil.

Para ameaçar os funcionários do local, eles jogaram a substância inflamável nas vítimas. Um dos criminosos, identificado como Saulo de Souza, foi preso. Já o segundo, Carlos Matheus dos Santos Dias, de 21 anos, foi denunciado, mas não preso e não é considerado foragido, pois a Justiça ainda não concedeu prisão preventiva.

Saulo de Souza já foi preso pelo crime e Carlos Matheus dos Santos Dias é suspeito de participar do assalto Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A filha de uma das funcionárias, uma adolescente, estava no local e chegou a apanhar. Os criminosos puxaram o cabelo dela e a jogaram no chão.

Segundo o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, o crime chocou a polícia. Através das provas obtidas, foi possível chegar a quem ameaçou atear fogo: Saulo de Souza. A partir daí, foi possível identificar o segundo suspeito, Carlos Matheus.

“Ele (Carlos) é ex-namorado da filha do Saulo e ambos possuem passagem por tráfico e roubo”, disse Gabriel Monteiro.

Ainda conforme o delegado, Saulo nega a participação, mas foi reconhecido por todas as vítimas por estar sem capacete em alguns momentos do crime. Além do namoro com a filha, Carlos também foi abordado em um veículo com Saulo e tem depósitos bancários feitos por traficantes.

"Queremos alertar para os funcionários não ficarem com muito dinheiro. Às vezes os profissionais ficam com uma quantia e desperta a atenção" Gabriel Monteiro - Delegado e chefe do Deic

As vítimas afirmam que foram torturadas. Por conta disso, os suspeitos foram indiciados por roubo e tortura.

Outro caso

Durante as investigações ficou comprovado que a colaboradora, que trabalhava há cinco anos na instituição, teve participação direta no crime.

O roubo aconteceu em 3 de novembro de 2023. Na ocasião, dois homens (veja vídeo acima) armados entraram na instituição e roubaram uma quantia em dinheiro - que não foi informada pela polícia. Do lado de fora, um terceiro criminoso fazia a vigia.