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Em Vila Velha

Os detalhes de assalto em que dupla jogou gasolina em clientes no ES

Dois homens entraram em uma instituição financeira com uma arma, galão de gasolina e um isqueiro, ameaçaram funcionários e roubaram mais de R$ 70 mil
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 jun 2024 às 16:32

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 16:32

No dia 4 de abril deste ano, duas funcionárias e 10 clientes de uma instituição financeira, em Guaranhuns, Vila Velha, viveram minutos de terror. Dois homens, um deles estando armado, entraram no estabelecimento com um galão de gasolina e isqueiro, e roubaram mais de R$ 70 mil.
Para ameaçar os funcionários do local, eles jogaram a substância inflamável nas vítimas. Um dos criminosos, identificado como Saulo de Souza, foi preso. Já o segundo, Carlos Matheus dos Santos Dias, de 21 anos, foi denunciado, mas não preso e não é considerado foragido, pois a Justiça ainda não concedeu prisão preventiva.
Saulo de Souza e Carlos Matheus dos Santos Dias
Saulo de Souza já foi preso pelo crime e Carlos Matheus dos Santos Dias é suspeito de participar do assalto Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A filha de uma das funcionárias, uma adolescente, estava no local e chegou a apanhar. Os criminosos puxaram o cabelo dela e a jogaram no chão.
Segundo o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, o crime chocou a polícia. Através das provas obtidas, foi possível chegar a quem ameaçou atear fogo: Saulo de Souza. A partir daí, foi possível identificar o segundo suspeito, Carlos Matheus.
“Ele (Carlos) é ex-namorado da filha do Saulo e ambos possuem passagem por tráfico e roubo”, disse Gabriel Monteiro.
Ainda conforme o delegado, Saulo nega a participação, mas foi reconhecido por todas as vítimas por estar sem capacete em alguns momentos do crime. Além do namoro com a filha, Carlos também foi abordado em um veículo com Saulo e tem depósitos bancários feitos por traficantes.
"Queremos alertar para os funcionários não ficarem com muito dinheiro. Às vezes os profissionais ficam com uma quantia e desperta a atenção"
Gabriel Monteiro - Delegado e chefe do Deic
As vítimas afirmam que foram torturadas. Por conta disso, os suspeitos foram indiciados por roubo e tortura.

Outro caso 

Recentemente, cinco pessoas foram presas suspeitas de participação em um roubo a outra instituição financeira ocorrido em novembro do ano passado, na Serra. Os casos não têm ligação. 
Durante as investigações ficou comprovado que a colaboradora, que trabalhava há cinco anos na instituição, teve participação direta no crime. 
O roubo aconteceu em 3 de novembro de 2023. Na ocasião, dois homens (veja vídeo acima) armados entraram na instituição e roubaram uma quantia em dinheiro - que não foi informada pela polícia. Do lado de fora, um terceiro criminoso fazia a vigia.
Dentro do estabelecimento, estavam a funcionária que planejou o roubo juntamente com sua filha, uma criança de seis anos. Além delas, havia uma segunda funcionária.

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