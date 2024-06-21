Homem ameaça esposa e é impedido pelo filho de pegar armas em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 40 anos foi preso após agredir e ameaçar a esposa, de 38 anos, no bairro Oriente, em Cariacica, na noite de quinta-feira (20). Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, as agressões começaram durante uma discussão entre a vítima e o suspeito.

O homem ainda teria mandado a mulher sair de casa e, após ela se recusar, ele começou a realizar ameaças. A vítima disse à Polícia Militar que o suspeito pegou uma chave para abrir a gaveta onde armas de fogo são guardadas. Neste momento, o filho do casal entrou na frente dele e o impediu de pegar uma das pistolas.

Ao saber que a Polícia Militar havia sido acionada, o suspeito saiu de casa com a chave da gaveta. Na residência, a mulher foi encontrada com escoriações no pescoço e na região do tórax, relatando que havia sido agredida com socos na cabeça e chutes na perna.

A vítima afirmou que uma das armas que estavam guardadas não seria registrada e autorizou que os militares procurassem os itens pelo local.

Durante a vistoria, o pai do suspeito — que mora no andar de baixo — tentou impedir a ação e gravou os militares afirmando que eles não podiam entrar na casa e retirar as armas. Quando os policiais encontraram a gaveta, o filho do casal ligou para o homem informando a situação para que ele voltasse para casa.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito retornou para a residência e entregou a chave da gaveta para os militares. No compartimento foram encontradas: uma pistola calibre 9 mm, três carregadores, 12 munições, uma pistola calibre 380, três carregadores e oito munições. Junto às armas estavam os certificados de registro de arma de fogo.

Ainda em relato à PM, a vítima contou que o suspeito já havia realizado violência psicológica e patrimonial contra ela, mas que não denunciava à Justiça por medo das consequências caso ele fosse preso. A mulher afirma que há 15 dias fez uma denúncia contra o homem pelo Disque-Denúncia 180.