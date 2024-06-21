Idosa é presa após ser flagrada furtando em shopping de Cariacica

Uma idosa de 69 anos foi presa após ser flagrada furtando produtos em um shopping de Cariacica , na tarde de quinta-feira (20). Com Sandra de Fátima Quintino foram encontrados diversos produtos de várias lojas, como roupas, itens de beleza e até biscoitos.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma jovem de 23 anos, funcionária de uma loja de departamentos, notou que a idosa havia entrado no provador com uma quantidade de peças de roupas e, depois, saiu com menos produtos. Ela esperou até que a senhora fosse em direção à saída da loja, quando outros funcionários fizeram a abordagem.

Com Sandra foi encontrada uma sacola com diversos produtos, contendo peças da loja de departamento, dois potes de máscara capilar, um esmalte, um pacote de biscoito, uma lata de refrigerante e roupas de outros estabelecimentos. Todos estavam sem nota fiscal. Além dos produtos, foi encontrado com ela um pequeno alicate e sensores antifurto da loja quebrados na bolsa da mulher.

Durante a abordagem, a mulher teria dito aos militares que atenderam à ocorrência que ela comente esse tipo de delito ocasionalmente, e afirmou ter pedido desculpas aos funcionários da loja.