Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região de Atlântica Ville

Operação contra tráfico de drogas cumpre mandados em Jardim Camburi

Helicóptero foi visto por moradores na região no início da manhã; policiais militares e civis participam de ação para cumprirem mandados de busca e apreensão e de prisão
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

21 jun 2024 às 08:14

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 08:14

Polícia realiza operação em Atlântica Ville na manhã de sexta (21)
Polícia realiza operação em Atlântica Ville na manhã de sexta (21) Crédito: Arquimedes Patrício/ TV Gazeta
As polícias Civil e Militar realizam uma operação contra o tráfico de drogas na região do residencial Atlântica Ville, em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta sexta-feira (21). O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, foi até o local e constatou a presença de viaturas nas ruas do bairro e de policiais do Batalhão de Ações com Cães, da PM. Moradores da região relataram à reportagem que era possível ver helicóptero sobrevoando a área desde 5h30 da manhã.
Polícia Civil deflagrou operação de combate ao tráfico de drogas no Condomínio Atlântica Ville, localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na madrugada de sexta (21)
Polícia Civil deflagrou operação de combate ao tráfico de drogas no Condomínio Atlântica Ville, localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na madrugada de sexta (21) Crédito: Divulgação SESP
A Polícia Civil, por meio do 5º Distrito Policial de Vitória, em conjunto com a 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, informou que deflagrou, na madrugada desta sexta-feira (21), uma operação para cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão referentes a uma investigação de combate ao tráfico de drogas no Condomínio Atlântica Ville, localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
Segundo a Polícia Civil, foram empenhados cerca de 50 policiais civis e militares para a ação. A operação contou com o apoio de policiais civis da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) e do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), e de policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Além do helicóptero harpia, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), para auxiliar nas buscas. "As investigações correm sob sigilo e outros detalhes não poderão ser divulgados", diz a nota.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Moto furtada em Jardim da Penha é recuperada antes da vítima descobrir o crime

Polícia desarticula esquema de furto de veículos no ES com envio para o exterior

Jovem foi morto em Vila Velha por crime de vingança, conclui polícia

Homem é agredido por PM com tapa e chega a cair em abordagem em Cariacica

Operação com 70 policiais termina em prisões em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil tráfico de drogas Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados